A fedett pályás viadal királynője kétség kívül a BHSE színeiben versenyző, Mórról induló, majd az ARAK-ban nevelkedett Takács Boglárka volt. 60 méteren egy századdal megjavította az egy héttel korábban Franciaországban felállított hazai rekordját, és 7,20 másodperccel ért célba elsőként a döntő futamban Csóti Jusztina (7,35) és Bognár Anna (7,49) előtt.

Az ARAK-ban nevelkedett móri lány, a BHSE klasszisa, Takács Boglárka remekelt a fedett pályán

Forrás: MASZ



Takács Bogi aztán másnap 200 méteren is országos csúccsal lett fedettpályás bajnok. 23,56 másodperccel nyert, Orosz Irén még 1982-ben elért rekordját (23.61) adta át a múltnak. Az ezüstérmet Sulyán Alexa 23,70-es U23-as és U20-as országos csúccsal érdemelte ki. Sulyán ugyan nem fehérvári, de a korábbi utánpótláscsúcs birtokosa igen. A korábbi U23-as rekordot (23.71) az arakos Listár Nikolett 2004-ben futotta.

A most is az ARAK kötelékében versenyző Szabó Dániel szállította a legjobb eredményt klubtársai közül. 60 méteren a nyári világbajnokságon a 4x100 méteres magyar váltó tagjaként futó fehérvári sprinter az előfutamban 6,80-at repesztett, ami a mezőny legjobb ideje volt. A döntő futamban aztán Szabó Dani nagy csatát vívott a végső győztes Boros Bencével (6,71), 6,75 másodperces idővel ért célba másodikként.

Szabó Dániel (balra) a döntőre javított idején

Forrás: ARAK

A nyíregyházi fedettpályás bajnokság másik fehérvári ezüstérmet a Honvéd Szondi SE kiválósága, Tóth Norbert szállította. A gyaloglók 5000 méteres számában az igazi tétet az szolgáltatta a versenyzők számára, hogy a sokszoros bajnok Helebrandt Máté ebben az évben nem állt rajthoz, edzőtáborban van, így többen is dobogóra pályáztak. A papírformát igazolva a két aranyvárományos, Venyercsán Bence (BHSE), és a szondis Tóth Norbert csatáztak az élen. A két válogatott gyalogló idehaza még nem látott sebességgel haladtak a cél felé, és nagy küzdelmüket egyéni csúcsok jelezték. Venyercsán rutinja most aranyat ért, az utolsó 600 méteren hagyta el riválisát, s ért a célba közel 9 másodperccel korábban. Az ezüstérmes Tóth Norbertet az óriási egyéni csúcs vigasztalta, amely 19:28,23 lett. Ugyanebben a versenyben gyalogolt Schwarcz Péter (Honvéd Szondi SE) is, aki első éves juniorként negyedikként zárta a viadalt a felnőttek között. Az időeredménye - 22:14,62 perc - szintén egyéni csúcs. Schwarcz nagy lépest tett az U20-as limai világbajnokságra.

Tóth Norbert remekül versenyzett, ezüstérmes lett

Forrás: Honvéd Szondi SE

Az ARAK több versenyzője is a nyolc között végzett. Enesei Rita duplázott, 400 méteren és 800 méteren is rajhoz állt. A hosszabb távon 2:14,38 percet futott, ezzel az ötödik lett. 400 méteren a tizenharmadik helyen zárt. Mészáros Balázs 200 méteren sprintelt. 22,07 másodpercre javította rövid pályás legjobbját, ami a hatodik helyre repítette.

Mészáros Balázs rajtja a 200-on

Forrás: ARAK

Az ARAK ugrói közül ketten is a hetedik pozíciót csípték el. Kerék Patrik magasugrásban 195 cm-es teljesítménnyel jutott az első nyolcba. Távolugrásban Salamon András, az ARAK új utánpótlásedzője porolta le ugrószögesét, 659 centire repült, ezzel lett hetedik.

Salamon András a távolugrásban mérettette meg magát

Forrás: ARAK

Nyolcadikként zárt Langmár Kata hármasugrásban, miután életében először, a 11 méteres gerendáról - a felnőtt kritériumok szerint - is sikerült érvényes ugrást bemutatnia (11,12 m). 60 méteren Trenka Ádám a tizenkilencedik, Csornai János a huszonkettedik lett. 200 méteren fordított Csornai a tizedik (22,51 mp.), Trenka a tizenhetedik (23,02) helyen végzett. Langmár Kata távolugrásban a tizenötödik helyre ugrott az 517 centis kísérlettel.

Február 24-25-én szintén Nyíregyházán koptatják az új rekortánt az atléták, a 16-19 évesek korosztályainak bajnokságával folytatódik a fedettpályás sorozat.