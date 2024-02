Pedig a január eleji Európa-bajnokság után kicsit csalódott volt mindenki, hiszen a hollandiai kontinenstornára a párizsi kvótáért utazott ki a magyar csapat, de attól már a csoportkörös vereségekkel távol kerültek a mieink. Az ötödik hely az Eb-n nem hozta meg az olimpiai indulási jogot, de a Mihók Attila és Cseh Sándor irányította válogatott hazatért, és némi pihenő után még nagyobb elánnal beleállt a munkába. Ennek pedig meglett az eredménye, az együttes védekezése látványosan feljavult a katari világbajnokságra, a csoportrangadón Ausztráliát simán verték Gardáék. A negyeddöntőben következett Hollandia, a magyarok pedig nagyot harcolva, sok kipontozódott játékossal ötméteres után a legjobb négy közé jutottak. Az olimpiai kvóta már ezzel a sikerrel biztossá vált, következett a görögök elleni elődöntő, ahol a lányok vissza akartak vágni az Eb csoportkörében elszenvedett vereségéért. Nos ez sikerült, ismét hatalmas csata folyt a vízben, Garda Krisztina és Keszthelyi Rita sokszor külön őrzőt is kapott a medencében. A döntés ezúttal is az ötméteresekre maradt, Magyari fogta az első két görög kísérletet, a magyar lövők pedig nem hibáztak. A magyar női vízilabda-válogatott így bejutott a világbajnoki döntőbe.

– Óriási szíve van ennek a csapatnak! Ez az, amit két-három hét alatt még hozzá tudtunk tenni. Nagyon boldog vagyok, hogy a sok szó nem szállt el, és ennyi embert meg tudtunk most örvendeztetni. Az éremnek mindig két oldala van: az Európa-bajnokságon mindent megtettünk, gyorsak és fegyelmezettek is voltunk, de a fontos pillanatokban lecsúsztunk a blokkokról, elkapkodtunk egy-egy lövést. Akkor úgy fogalmaztam meg, hogy szív kell a bádogembernek. Az pedig az érem másik oldala lehetne, hogy nemcsak fizikai értelemben kell rendben lennünk, hanem szellemi, spirituális szinten is közelebb kell kerülnünk egymáshoz. Az Eb után tettem egy kijelentést, miszerint nem véletlenül alakultak úgy a dolgok, ahogy, van még dolgunk. Ezek után pedig köszönöm a csajoknak, hogy elfogadták ezt, és mindent megtettek a sikerét – nyilatkozta Mihók Attila a találkozót követően a Nemzeti Sportnak.

A pénteken 15.30-kor kezdődő döntőben a magyar válogatottra a Spanyolországot 11-9-re legyőző Amerikai Egyesült Államok vár.