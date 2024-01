Fehérvár FC - NK Osijek 0-0 (0-2)

Novigrad, zárt kapuk mögött. Vezette: Amel Dizdarević

Fehérvár FC: Tóth B. - Csongvai, Serafimov, Gergényi - Bese, Katona, Christensen, Pető (Berki, 79.), Schön - Kastrati, Szabó L. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

NK Osijek: Malenica - Duarte, Mkrytchan, Nejasmic, Mierez, Prekodravac (Guedes, a szünetben), Jurisic, Omerovic (Mikolcic, 70.), Bukvic, Lovric (Bransteter, 70.), Pusic. Vezetőedző: Zoran Zekic

Gól: Omerovic (68.), Mierez (79.)

A horvát bajnokság negyedik helyén álló Eszék kezdett aktívabban, azonban az első percekben nem tudta helyzetekkel is érzékeltetni mezőnyfölényét. Már-már állandósult, hogy a játék a fehérváriak térfelén zajlik, a Vidi nem igazán tudott kibontakozni. Mikor Pető Milán indult volna meg, a mezénél fogva rántották le, ami után dulakodni kezdtek a játékosok, sőt, a horvátok vezetőedzője, Zoran Zekic is a pályára rohant. Villantak a sárga lapok, de a kedélyek nagyon nem nyugodhattak, mert szó mi szó, a Splitből érkezett játékvezető nem állt a helyzet magaslatán. Ha ki is bontakozott egy-egy fehérvári akció, vélt, vagy valós les, esetleg támadó fault miatt megállította a játékot. Az eszékiek bosszankodhattak inkább, mert három tizenegyesgyanús esetet sem fújt be a horvátoknak. Bukvic tesztelte elsőként Tóth Balázs képességeit, a kapus fogta a lövést. Majd Szabó Levente a kezdőkörben szerzett labdát, s onnan próbálta meg átemelni a labdát a kint helyezkedő Melenica felett, de célt tévesztett. Ezután már csak az NK Osijek játékosai előtt adódott lehetőség, Omerovic és Lovric lövését is védte Tóth Balázs.

Nem változtak sokat a viszonyok a fordulás után sem. Igaz, Csongvai fejelhetett, labdája a kapu mellé szállt, de továbbra is az Eszék dominált. A 67. percben Lovric lőtte át a sorfalat egy szabadrúgásnál, Tóth Balázs védett nagyot. Egy perccel később a Vidi kapusa sem tudott mit tenni. Nejasmic ugratta ki Omerovicot - aki mintha lesen lett volna -, elgurította a labdát a kiugró hálóőr mellett. Szinte egyáltalán nem volt a labda a Vidinél, s a 79. percben újabb döfést mért a fehérváriakra a többet is cserélő NK Osijek. Könnyedén játszották át a piros-kékek védelmét, Mierez három méterről passzolt a hálóba, 0-2. Ezután állt vissza az Eszék, a fehérváriak támadtak, de igazi gólhelyzetet nem tudtak kialakítani. Egészen a 88. perig, Szabó Levente lőtt ekkor jobbal, kissé kisodródva, Malenica zárta a rövidsarkot.

A fehérváriak játéka még csiszolandó, a február eleji bajnoki rajtra alakítható. De ez most nem volt kiemelkedő futball.