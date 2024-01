A Gárdony-Pázmánd NKK SZISE felett aratott diadala nem csupán bravúros, de életmentő is volt. Az előző fordulóban idegenben szereztek két pontot a tóparti lányok, s ezzel felléptek a tabella 14. helyére. 8 pontjuk van, mint ahogy az előttük helyezkedő PTE-PEAC-nak, s egy pontra vannak a Hajdúnánástól és a DVSC U19-től. Most azonban a második pozíciót elfoglaló, a Magyar Kupából a múlt héten az Alba FKC-t kiejtő Esztergomi Vitézek látogatnak Gárdonyba.

- A SZISE csapata elleni győztes mérkőzésen taktikailag voltunk jobbak az ellenfelünknél. A nyitott védekezésünkkel, sok ütközéssel tördeltük a támadójátékukat, amivel megleptük őket. Támadásban türelmesek voltunk és mindenki hozzá tudott tenni a csapatjátékhoz. A koncentráltság mellett többször szerencsénk is volt, és a sok 2 perces kiállítás sem törte meg a csapat teljesítményét. Kapusaink is a legjobbkor tudtak védést produkálni - tekintett vissza a 14. fordulóban nyújtott teljesítményre a Gárdony-Pázmánd NKK vezetőedzője, Molnár József. - Ezt a szervezett játékot szeretnénk tovább vinni a következő mérkőzésekre. A hétvégén az egyik legjobb magyar edzővel az élen, a bajnokság győzelmére is esélyes Esztergom csapata érkezik hozzánk. Úgy gondolom, hogy Elek Gábortól mind a játékosok és mind az edzők is tanulhatnak. A mérkőzésen nem mi vagyunk az esélyesek, ráadásul a héten több játékosom is beteg lett, de ennek ellenére megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy szombaton megnehezítsük az Esztergom csapatának a játékát.

Bőle Maja a SZISE ellen kevesebb lehetőséget kapott a kapuban, három védést mutatott be.

- A múlt hétvége lendületét szeretnénk tovább vinni a héten. Egy jó formában lévő, klasszisokkal megtűzdelt ellenfél érkezik hozzánk. Fontos szerepe lesz a védekezésnek, illetve a pontosságnak. Célunk, hogy megtartsuk az eredményes meccs-sorozatot és megszerezzük a győzelemmel járó két pontot! - vélekedett a fiatal hálóőr.

Az Esztergomi Vitézek nem titkolt szándéka az élvonalba jutás. Elek Gábor irányítja a szakmai munkát, a játékoskeretben pedig rutinos, NB I-ben pallérozódott kézilabdázók vannak, mint Hajtai Vanessza, Ábrahám Szilvia, Valovics Nóra, az Alba FKC-nak 9 gólt rámoló Takács Eszter, vagy éppen Szucsánszki Zita.