Gárdony-Pázmánd NKK - Esztergomi Vitézek 19-32 (5-12)

Gárdony, 185 néző. Vezette: Szedmák, dr. Tóth T.

Gárdony-Pázmánd NKK: Bőle - Hargitai, Nemes 2, Vernes 3, Berkes-Kaiser 1, Kukucska, Tóth Ficsor. Csere: Kaffka (kapus), Ágoston 5/1, Szűcs N. 2, Bártfay 2, Zámori 4/1, Hamuth. Vezetőedző: Molnár József

Esztergom: Herczeg - Hajtai 4, Szucsánszki 6, Takács E., Valovics 4, Majoros 3, Horváth A. 3. Csere: Merő (kapus), Farkas K. 1, Csiki 3/2, Tomasek 5, Ábrahám 1, Varga V. 1, Pap 1, Albert. Szakmai igazgató: Elek Gábor

Kiállítások: 10 ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/2 ill. 2/2

Az eredmény alakulása: 5. p.: 0-3, 10. p.: 1-4, 15. p.: 1-7, 20.p.: 2-9, 25. p.: 4-11, 35.p.: 6-15, 45.p.: 9-23, 50.p.: 12-26, 55.p.: 15-28

Arra számítani lehetett, hogy nem az NB I-be igyekvő, a legutóbb a Magyar Kupából az élvonalbeli Alba FKC-t búcsúztató Esztergomi Vitézek ellen gyűjti be újabb, negyedik győzelmét a Gárdony-Pázmánd NKK együttese. Mégis, a SZISE idegenbeli legyőzése után bízhattak a tópartiak abban, hogy megnehezítik Elek Gábor alakulatának dolgát. Az első félidőben azonban hatalmas előnyt adtak a vendégeknek.

Hargitai az első támadásból rögtön hetest harcolt ki, Berkes-Kaiser büntetőjét védte Herczeg, majd az ellentámadásból szerzett vezetést az Esztergom, Szucsánszki középről talált be. Újabb rontott hazai támadás után a szélről lőtte ki a hosszút Horváth Alexa, 0-2. A 4. perceben újabb hetest dobhatott a Gárdony, Hargitai állt oda, a kapufát találta el. Válaszul megint Szucsánszki lőtte ki a kapu jobb oldalát. Miután akcióból sem ment, hét a hat ellen támadt a Gárdony, Hargitai bődületes kapufát forgácsolt. Ugyan labdákat szerzett a vendég, azokat hamar el is adták az elkapkodott, hosszú indításokkal. A hazaiak képtelenek voltak eltalálni a kaput, így azonban nehéz volt tartani a lépést az Esztergommal. A 10. percben törte meg a gólcsendet a Gárdony, Vernes Dorottya talpról lőtt a bal alsóba, 1-4. A hazaiak védekezése ugyan keményebb lett, de a magyar válogatottban 132 mérkőzésen szerepelt Szucsánszki Zitát lehetetlen volt tartani, távolról, magasból lőtte góljait. A 14. percben 6-1-es esztergomi vezetésnél kért időt Molnár József. A zavar azonban nem illant el a tópartiak játékából, Nemes is csak a keresztléc tetejét találta el. Bőle legalább fogott egyet-egyet, de a kritikán aluli támadójáték nem hozott újabb találatot. Csíki hetesből növelte a különbséget, 1-8. Aztán a 19. percben emberhátrányban kozmetikázott Nemes Laura. Bártfay beállása lendületet adott végre a hazai csapatnak, szép egyéni akcióval zárkóztatta a Gárdony-Pázmándot, 4-10. A falat átütő erő híján és a technikai hibákkal nehezítve nem tudta átjátszani Molnár József együttese, a vendégek pedig könnyű gólokat szereztek. A szünet előtti percekben fűzte sorosabbra védekezését a hazai egylet, Ágoston Nóra irányításával pedig zárkózott valamelyest, 5-12.

Szucsánszkit követő emberfogással őrizték, így a szintén komoly NB I-es múlttal bíró Valovics Nóra indította a vendéggólok sorát a második félidőben. "Tessék már figyelmesebbnek lenni, ziccerig menni, kijátszani!" - harsant a hazai tréner hangja azelőtt, hogy Csiki tíz gólt pakolt volna a két hölgykoszorú közé. Ágoston Nóra hetesből, Szűcs Noémi a bal szélről araszoltatta tovább a Gárdonyt, 7-17. Nem volt egy súlycsoportban a két együttes, így a tóparti lányok legfőképp azért küzdhettek, hogy tízen belül maradjanak. Amíg az Esztergomi Vitézek apródjai végig dalolták a meccset, a tóparti publikum a kapuba visszaálló Bőle Maja remek védéseinek tapsolhatott. De megsérült, Hajtai Vanessza pedig sorozatban szórta a könnyű, indításos gólokat, 9-23. Bártfay lőtte meg a hazaiak tizedik találatát, a mérkőzés 46. percében... Ezután komponált meg először tetszetős támadást a Gárdony-Pázmánd, a végén Zámori Dorina ejtett a kapuba. Az utolsó tíz perces etapban határozottabbá vált a Gárdony játéka, lőtt gólokat, de kapott is.

Az Esztergomi Vitézek közel kétszer annyi gólt szerezve vitték el a pontokat.