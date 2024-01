A Volán 41 mérkőzésen már túl van az ICEHL alapszakaszában, a gárda jelenleg a második helyen áll, gyakorlatilag biztosra vehető a rájátszásba jutás hét fordulóval a vége előtt. Ezek után aligha meglepő, hogy a klubvezetés elégedett a nyáron kinevezett Kis Dávid vezette szakmai stáb munkájával. A szerdai bejelentés alapján Kiss Dávid, Tyler Dietrich és Samuli Nordman is két évvel hosszabbította meg szerződését.

– A sportban a tervezés, a következő szezonra való felkészülés most zajlik. Hiába vár még ránk sok fontos dolog az évadban, hiába jön most a lényegi rész, már zajlik az előkészítés. Ennek első állomása volt az edzői stábbal kapcsolatos döntés. Amikor nyáron belevágtunk a Kiss Dáviddal való munkába, amely ugyan tervezett volt, de egy évvel előrébb hoztuk, bizalommal álltunk a vele való együttműködéshez. Az edzői stáb egészét tekintve látjuk, hogy jól végzik a munkájukat, ez látszik is a napi működésben. Ugyanakkor azok a folyamatok, a tendencia, ahogy az edzői stábunk dolgozik, sokkal fontosabb, mint a pillanatnyi eredmények, és ez volt a döntésünk alapja. Látjuk a fantáziát az edzői triónkban és a klub építkezésének része az, hogy megtartsuk az állandóságot, hogy türelemmel legyünk a stáb irányába és így megláthatjuk, mit tudnak kihozni a gárdából. Az stáb mellett természetesen a játékosokkal is elkezdődtek a tárgyalások, van, akivel már meg is egyeztünk, a többségükkel pedig már beszéltünk is a folytatással kapcsolatban. Azon játékosok nagy részével, akikkel már most tudjuk, hogy számolunk a következő szezonra, már meg is állapodtunk, de a velük kapcsolatos kommunikációt későbbre tervezzük – mondta a klub honlapjának Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 általános igazgatója.

Kiss Dávid már játékosként is Székesfehérváron kergette a pakkot, majd 10 évvel ezelőtt az edzői pályafutását is az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémián kezdte el. A nyáron Kevin Constantine hirtelen felmondása után léptették elő másodedzőből vezetőedzővé. A fiatal tréner élt is a kapott eséllyel.

– Egyértelmű, hogy megtisztelő már az is, hogy megkaptam ezt a pozíció. Tudtam, hogy ebben az egy évben kell megmutatnom, mint első magyar ICE-edző, hogy kemény munkával itt is sikeresek lehetünk. Nagy bennem a bizonyítási vágy, szeretném megmutatni a magyar jégkorongtársadalomnak, a városnak, a klubvezetésnek, szponzoroknak és szurkolóknak, hogy minden energiámat, legjobb tudásomat beleadom, hogy a klub eredményes legyen és együtt újabb történelmi sikereket érhessünk el. Az edzői hármasunk kiválóan működik, szeretek a kollégáimmal dolgozni, megbízom bennük és jól kiegészítjük egymást. Az idei évben hagyjuk magunk mögött a Raktár utcát, a pályát, ahol felnőttem, büszke vagyok arra, hogy részese lehetek annak a csapatnak, akik birtokba veszik az Alba Arénát – nyilatkozta Kiss Dávid.

Tyler Dietrich a nyáron tért vissza Székesfehérvárra, a 2010-es években Kiss Dáviddal együtt már dolgozott a fehérvári akadémián, 2011 és 2016 között számos sikert ért el ez a páros.

– Hét év után nagyon jó itt lenni, egy kicsit Székesfehérvár az otthonom is. A gyermekeim nagyon élvezték a látogatást, várják a következő utazást és az újabb győzelmeket! Ami a munkát illeti, jó az edzői stáb tagjának lenni. A Kiss Dáviddal közös múltunk jó alapot adott az idei szezonhoz, Samuli Nordman pedig sok területen kiváló meglátásokkal egészíti ki a csapatunkat. A jövő éppen ezért kecsegtető: megtisztelő, hogy a klubvezetés bizalmát élvezzük, és hogy ilyen játékosokkal dolgozhatunk, emellett pedig a fantasztikus szurkolóink előtt szerepelhetünk. Az új arénába való költözés biztosan különleges élmény lesz, de nem szabad hátra dőlnünk, az ideihez hasonló szemlélettel kell tovább dolgoznunk.

Samuli Nordman már Kevin Constantine munkáját is segítette Székesfehérváron kapusedzőként, ez mellett videóedzőként is segíti kollégái munkáját, a következő szezontól pedig már másodedzői feladatokat is ellát majd.

– Már ebben a szezonban bővült a feladatköröm, hiszen az edzői stábon belül megosztottan végezzük a munkát, így a kapusok mellett más felelősségi körök is hozzám tartoznak. Szeretek dolgozni járni, mind az edzői stáb, mind pedig a csapat olyan környezetet teremtett, aminek jó része lenni. Örülök, hogy további két évet itt dolgozhatok. Ahogy halad a közös munka, folyamatosan fejlődünk és a megszerzett tudásunkat a csapat javára fordítjuk. Megtisztelő számomra a csapat részének lenni és örülök, hogy ott lehetek annál a történelmi pillanatnál, amikor először jégre lépünk az Alba Arénában – fogalmazott a finn szakember.