Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)

Salzburg, 2389 néző. V.: Ofner, Trilar, Hribar, Wimmler.

RBS: Tolvanen – Schilling, Robertson, P. Huber, Nissner (1), M. Huber – Sinn, Genoway, Baltram, Bourke, Thaler – Stapelfeldt, Lewington, Wukovits, Rymsha 1, Hochkofler – Wimmer, Harnisch, Auer, Schreier. Vezetőedző: Oliver David.

AV19: Roy – Robertson, Campbell, Magosi 1, Hári, Kuralt – Stipsicz, Phillips, Leavens, McGauley, Terbócs – Fournier (1), Nilsson 1, Mihály, Atkinson, Laberge – Kiss R., Ambrus G., Németh, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 32-14.

A Magyar Kupa arany után jó hangulatban szállhattak a csapatbuszra a fehérvári játékosok, sőt, az ICEHL-ben jelenleg második helyen áll a gárda, így a pozitív légkör adott volt. A második helyért nagy csata várható a Salzburggal, így a keddi összecsapás ebből a szempontból is fontos, és ha ehhez hozzátesszük, hogy a bikáknál nem sűrűn nyer a Volán, a motiváció is adott volt. Kiss Dávid továbbra sem számíthatott Bartalis és Leclerc játékára.

Letámadással kezdtek az osztrákok, de a magyar csapat nem esett kétségbe, sőt két és fél perc után emberelőnybe is kerültek a kék-fehérek, azonban Tolvanen kapuját nem sikerült nagy nyomás alá helyezni. Ami nem sikerült fórban, összejött öt az öt ellen, Nilsson távoli bombája akadt be a hosszú felsőbe, 0-1. Genoway tört be később a kapu elé, de Roy bravúrral védett. Fölényben játszott a Salzburg, a játékrész végén ismét előnybe került a Fehérvár, de ezúttal sem volt túl acélos a fór megjátszása, de arra mindenképpen jó volt, hogy megtörte az RBS lendületét.

A második játékrész hasonló mederben kezdődött, mint ahogy az első véget ért, talán annyi különbséggel, hogy a Volán kicsit többet birtokolta a korongot, a harmadik percben Laberge a kaput megkerülve próbálta átverni Tolvanent, sikertelenül, a túloldalon Bourke óriási helyzete maradt ki. Gyűrték egymást a felek rendesen a mezőnyben, aztán egy négy perccel a szünet előtt gyönyörű támadást vezetett a Fehérvár, a végén pedig Magosi Tolvanent kicselezve lőtt a hálóba, 0-2.

Az utolsó húsz perc elején könnyedén még jobb helyzetbe hozhatta volna magát a Fehérvár, hiszen emberelőnybe került, de ez kimaradt. Helyette később egyenlített a Salzburg emberelőnyben, Rymsha lövéséből takarás miatt nem sokat láthatott Roy, 1-2. Egyre idegesebbek lettek az osztrákok az idő előrehaladtával, nyomott az RBS, de a fehérváriak hősiesen küzdöttek és végül Roy vezérletével kihúzták a végéig, nagy győzelmet aratott a Volán!