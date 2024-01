A nőknél sincsen már túl sok idő a tavaszi idény rajtjáig, márciusban a Simple Női Liga is kezdetét veszi. Addig még sok munka vár a csapatokra, így a Puskás Akadémiára is, akik a közelmúltban teremfoci bajnokságon vettek részt. Ahogy régen a férfi mezőnyben szokás volt, most a nőknél tartották meg ezt az NB I-es gárdák számára. A felcsútiak két csoportkörös vereséget követően végül az 5-8. helyért szállhattak harcba, ahol azonban két sikerrel végül az ötödik helyen zártak.

Ezt követően sem állt meg a munka a Fejér vármegyei csapatnál, a napokban a Sparta Praha ellen lépett pályára a Puskás Akadémia. Sajnos a szakmai stáb jó néhány játékossal nem tudott számolni, így a csehek nagyon magabiztosan, 6-0-ra győztek.

– Nem túl jó előjelekkel utaztunk Prágába, csütörtökön három játékosunk kidőlt betegség miatt, ők el sem tudtak jönni velünk. Azt utunk is hosszabbra sikerült kicsit, egy lány még a meccsnapon is kidőlt, és apró sérülések is hátráltattak minket. Így rendkívül fiatal, tapasztalatlan és gyakorlatilag sohasem látott kerettel jöttünk el Spartához, amely nagyon jó játékerőt képviselő csapat. A mérkőzést ők irányították, mi egyszerre igyekeztünk a saját játékunkat játszani és alkalmazkodni az övékhez. Voltak helyzeteink, ezek sajnos kimaradtak. A pechszériánk a harmincadik perc körül tovább folytatódott, amikor Pongrácz Áginak, a kapusunknak egy kivetődésnél eltört az orra, őt kórházba kellett szállítani. A hat nullás vereségtől, illetve a fentebb elmondottaktól eltekintve jó tapasztalat volt, aki bevethető volt, játéklehetőséget kapott, de reméljük, a későbbiekkel még meg tudunk mérkőzni ezzel a Spartával a teljes keretünkkel is – értékelt a Puskás Akadémia honlapjának Halászi Kinga.

Sparta Praha – Puskás Akadémia FC 6-0 (4-0)

A Puskás Akadémia összeállítása: Pongrácz – Szemán-Tóth, Kovács A., Laine, Helmeczi – Harmat – Pécsi, Poveda, Nagy L. Staier – Zán-Fábián. Csereként pályára lépett: Dannback, Grönberg, Nagy N., Brekovszki, Török O., Simon L.