Kicsit gödörben vannak a fehérvári fiatalok, Anatoli Bogdanov gárdája jól kezdte az idényt, de az utóbbi fordulókban nem igazán jöttek az eredmények. Néhol a játék sem volt az igazi, sokszor pedig szoros találkozókból sem jöttek ki jól a kék-fehérek. Ez utóbbi kategóriába sorolható az UTE elleni pénteki összecsapás is. Lendületesen álltak bele a mérkőzésbe a fehérváriak, ám az ötödik percben egy saját harmadban eladott korongra lecsaptak a vendégek és Saarelainen révén meg is szerezték a vezetést. A játékrész folytatásában sokáig nem annyira találta a ritmust a FEHA19, de aztán a harmad végére összekapták magukat a fiatalok és innentől kezdve az egész mérkőzésen nagyszerű teljesítményt nyújtottak, rengeteg helyzetet dolgoztak ki, de sajnos ezek rendre ki is maradtak, Rajna az újpestiek kapujában ismét igazolta klasszisát. Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de újabb gól már nem esett, így bár a szezon egyik legjobb mutatta a Fehérvár, az UTE elvitte mind a három pontot.

– Az első harmadot jól kezdtük, sikerült betalálnunk egyszer. A második harmadban nagyon fegyelmezetlenül játszottunk, azt a játékrészt inkább megúsztuk. Onnan már nehéz volt visszatalálni a helyes útra a harmadik harmadban, nagyon sokat kellett küzdenünk, és Rajna Miklósnak a második shutoutja zsinórban sokat hozzátett az eredményességünkhöz. A harmadik harmadbeli munkamorállal elégedettek lehetünk, illetve az első játékrészben mutatott játékkal, viszont a második harmadbeli játékunkhoz képest javulnunk kell – értékelt a találkozó után Kovács Viktor László, a fővárosiak másodedzője.

– Nyilvánvalóan frusztráló az eredmény, igen jó mérkőzést játszottunk, betartottuk a játéktervet, és annyira megnehezítettük az ellenfél dolgát, amennyire csak tőlünk tellett. Sajnos egy hiba eldöntötte a meccset, amely az elején, az első öt percben esett. De ez a sport, ez a hoki – el kell fogadni, tanulni kell belőle és menni kell tovább. Jó, hogy mindig van új esély, vasárnap újra lehetőségünk lesz három pontot szereznünk. Hiszek a csapatomban, a csapatunk karakteres, és a szezon még messze nincs lefutva. A játékosok éhesek a sikerre, apró kis dolgok szükségesek, hogy a mi javunkra forduljanak, miképp egy hógolyó kezd gördülni a lavina előtt. Most úgy tűnik, hogy jó dolgokat csinálunk, mégsem érjük el a kívánt eredményt. Erősen hiszek a játékosokban, és vissza fogunk kapaszkodni – nem lehet minket leírni – mondta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

A Fejér vármegyeiek legközelebb vasárnap 15 órakor Ajkán lépnek pályára az FTC ellen.