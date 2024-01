A Fehérvár Küzdősport SE fő profilja a versenyeztetés, leginkább utánpótlásnevelő műhely működik a Deák Ferenc utcában, azonban nem ritka, hogy a felnőtt megmérettetéseken is indít versenyzőket az egyesület. Az előző évben minden hazai kiemelt viadalon ringbe szálltak a fehérvári bunyósok, az amatőrök és a profik között is szállították az eredményeket a Turós Arnold által irányított egyesület öklözői.

Az országos egyesületi rangsorban előkelő helyen zárt a Fehérvár Küzdősport SE. A különféle viadalokon elért helyezések alapján kapott pontokat összesítve a 102 honi klub között a 12. legeredményesebb egyesület volt 2023-ban. Mint ahogy az SE vezetőedzője, Turós Arnold fogalmazott, az ő 1994 óta tartó munkássága alatt egyszer sem volt ilyen hatékony fehérvári ökölvívó egyesület, mint most ők.

A sporttörténeti eredménysorban az év eleji Bocskai István Emlékversenyről még nem szállítottak helyezéseket a fehérvári bunyósok. Márciusban aztán az ifjúsági, azaz a 17-18 évesek számára kiírt Énekes István Emlékversenyen négy FKSE-öklöző indult, hárman éremmel tértek haza. A nemzetközi viadalon Hippeller Panna és Tóth Adrián is verte a mezőnyt, Sárosdi Patrik a második helyen zárt. Hippeller ráadásul a női mezőny legnépesebb súlycsoportjában diadalmaskodott, s elhozta a legjobb női versenyzőnek járó különdíjat is.

Az áprilisi utánpótlás Magyar Kupa meghatározó megmérettetés volt, hiszen az öt FKSE-s indulóból négyen is éremig verekedték magukat. A serdülő válogatottban kéztörést szenvedett Turós Levente versenyen kívül, edzőmeccsek sorával bokszolta végig a tornát úgy, hogy jobb keze gipszben volt, így minden meccsén csak a balosait erőltette. A 60 kilogrammban győzelmet arató ellenfelét is legyőzte, így bebiztosította elsőszámú pozícióját a válogatottban. Bajcsi Flóra elsőéves serdülőként megnyerte súlycsoportját, s ezzel ő is bekerült a nemzeti válogatottba. Nagy Zsófia csak a döntőben talált legyőzőre, így ezüstéremmel zárt. Fekete Leon és Frank Dominik bronzéremmel tudták le a Magyar Kupa megmérettetését.

Júniusban a junior-ifi korcsoport legnagyobb hazai rendezésű, nemzetközi versenyén Hippeller Panna és Németh Zsolt indult. Hippeller ezt a viadalt is megnyerte, míg Németh bronzérmet szerzett.

A junior-ifi országos bajnokságon nyolc versenyzőt küldött szorítóba Turós Arnold Csaba, Lénárt Péter, Csöndes Henrik és Major Milán alkotta edzői stáb, öt érmet zsebeltek be a fehérvári fiatalok. Hippeller Panna itt sem talált legyőzőre, harmadik komoly elsőségének örülhetett, bajnoki címet szerzett. Tóth Adrián nem tudta begyűjteni pályája negyedik bajnoki címét, mert a döntőben megosztott pontozással alulmaradt, ezüstéremmel zárt. Illés Nóra élete első versenyén szintén ezüstérmet szerzett. Nagy Csaba az év meglepetését okozta teljesítményével, ami bronzéremig repítette a klub kezdő versenyzőjét.

A serdülő magyar bajnokságon három fehérvári húzott kesztyűt, mindhárman éremmel tértek haza. Turós Levente magabiztosan menetelt végig a mezőnyön és begyűjtötte harmadik magyar bajnoki címét, a fiatal bunyós már két éve veretlen a hazai mezőnyben. Bajcsi Flóra szintén bajnoki címet szerzett, ő sem talált legyőzőre 2023-ban. Kiss Martin hatalmas meglepetésre a bronzéremig bokszolt, az elődöntőben is csak szoros csatában maradt alul. Martin a selejtezők során egy válogatott versenyzőt is megvert, így érme igazán megérdemelt.

December közepén a felnőtt magyar bajnokságon nem termett sok babér a Fehérvár KSE öklözőinek, pedig nagy létszámban szálltak csatába. Treuer Benjamin már a sorsolásnál kiesett, telített volt a súlycsoportja, s miután neki volt eddigi pályafutása során a legkevesebb mérkőzése, kizárták. Zsoldos Virág bronzéremmel zárta a felnőtt országos bajnokságot.

Az amatőrökön túl a profik táborát is erősítették a Fehérvár KSE bunyósai. Balogh Bálint öt, míg Major Milán egy meccset vívott meg a profik között 2023-ban, mindketten kiütéssel zárták párharcaikat.

Az RTL televízió Sztárbox műsorának segítségével is promotálta magát az egyesület. Berki Mazsi, azaz Katona Renáta Turós Arnold iránymutatása alapján készült a celebek megmérettetéseire, s kiemelkedő bunyóval nyerte kategóriáját.

A Fehérvár KSE három válogatott versenyzőt adott a korosztályos válogatottaknak az elmúlt esztendőben, s ebben a versenyzők és az edzői stáb mellett komoly munkát vállalt Czinger Attila is, aki erőnléti edzőként és erőnléti tanácsadóként segítette az egyesületet.

A Fehérvár Küzdősport SE két bunyósa a napokban meg is kezdi a 2024-es versenyévadot. A 68. Bocskai Emlékversenyen ringbe száll a nemzetközi mezőnyben Major Milán és Németh Zsolt is.