A ferencvárosiak ellen nem mostanában nyert az Alba FKC csapata, és ezúttal sem ők az esélyesek az idei szezonban még veretlen zöld-fehérekkel szemben. Némileg korai az évkezdet, mivel az eredetileg kiírt dátumhoz képest egy héttel előrehozott időpontban találkoznak a felek. A Fradi lendületben van, és ez sem fogja megkönnyíteni a házigazdák helyzetét. Az év utolsó napja előtt a Népligetben a NEKA csapatát fogadták, és ahhoz képest, hogy a meccs elején még jól tartották magukat a boglári fiatalok, 12 góllal lőttek többet náluk (38-26). A válogatottal az olimpiai kvalifikációért harcoló együttesben szereplő Klujber Katrin hat, Márton Gréta, és Kisfaludy Anett, valamint Angela Malestein 4-4 góllal terhelte meg a hálójukat.

Mindenesetre, ha a két csapat tavalyi összecsapásainak eredményét nézzük, ott is az FTC dominált, méghozzá toronymagasan. Az Elek Gyula Sportcsarnokban, januárban 37-22-re múlták felül a fehérváriakat, ezen a meccsen különösen Malestein és Emily Bölk villogott a zöldeknél, hat-hat találatot elérve, míg az Albásoknál Katarina Sztosics játéka magaslott ki, aki ötször volt eredményes. Apropó, Sztosics, a szerb balátlövő a tél folyamán távozott a csapattól, helyére az MTK Budapest együtteséből a junior világbajnok Szabó Kitti érkezett. Akadt még egy apróbb változás a keretben, a nyáron igazolt balszélső, Milica Andusic - aki nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket - a szerb Jagodinához szerződött. Visszatérve a csapatok tavalyi párharcához, nem jött ki jobban a májusi visszavágóból sem az Alba, mert a Köfém Sportcsarnokban kereken húszgólos vereségbe szaladtak bele (15-35). A zöldeknél Klujber vitte a prímet, nyolcszor vette be a hazai kaput, míg az Albában három gólnál többet egy játékos sem ért el ezen a számukra igen felejthető találkozón.

Nem tudni, hogy milyen formában várja ellenfelét az AFKC, mivel időtlen idők óta nem játszottak tétmeccset. A világbajnokság előtt kifejezetten magukra találtak Horváth Roland vezetőedző tanítványai, a Moyra-Budaörs elleni évet záró bajnokin pedig jelentős hátrány ledolgozva fordítottak, és nyertek. A már említett személyi változásokon kívül megnehezítheti a csapat dolgát, hogy az irányító Besszer Borbála újfent térdsérülést szenvedett, és ebben az évben már nem segítheti a társait.

- Nagyon várjuk már, hogy újra tétmérkőzéseket játszhassunk, hiszen a Budaörs elleni győzelem óta csak edzőmeccseken gyakoroltunk. Szeretnénk jó mérkőzést játszani a Fradi ellen, és a pozitív elemeket elmenteni a további találkozókra. – fogalmazott Szemes Szonja Alba FKC jobbszélsője, aki 12 mérkőzésen 10 gólt szerzett eddig idén.