Száznál is több versenyen birkózott már meg a kilókkal a fehérvári Mounier Stephane, de elmondása szerint nyolc éves erősember pályafutása során nem volt még olyan kiélezett versenye, mint most Siklóson. A CESA® Crossover Téli Országos Bajnokságon a fehérvári versenyző két számban is alulteljesített, mégis a masters kategória legjobbja lett, sőt, szoros versenyben az abszolút győzelmet is bezsebelte.

Mounier Szepahne elszámolta magát az Apolló felhúzásnál, mégis nyerte a viadalt

- Nagyon jól indult a verseny, a szánkó húzásban a leggyorsabb voltam a teljes csapatot tekintve, a 300 kilós Lengőcipelésben a mastersek közt szintén, viszont az Apolló húzást elkalkuláltam, és a 130 kilóra belőtt kezdő súlyt sem tudtam teljesíteni, így benulláztam a harmadik versenyszámot. A megszokottól eltérően nem csőre, hanem 5 cm átmérőjű tömör rúdra kellett rámarkolni. Minden előnyöm elveszett, de még tudtam konkurálni a masters sporttársaimmal.

A csőszi Bodó Tamás húzza a szánkót

A kétkezes kőlökést - amit a beltér miatt 41 kilós homokzsákkal helyettesítettek - szintén nyerte a negyven feletti strongman. Nehéz láncos súly helyett aztán egy 19 kilogrammos táskát hajítottak, s Mounier mellől ismét elpártolt a szerencse, olyan elánnal kezdte a forgást, hogy a nyél kiszakadt a kezéből. Egy próbálkozása maradt, amit biztonsági dobással teljesített, az utolsó előtti helyre volt ez elég csupán ebben a számban.

Bothúzás erős ember módra

- Ilyen hullámzó teljesítménnyel az utolsó szám előtt a harmadik helyen álltam, nem sok esélyem volt a győzelemre, mert a bothúzásban Nagy Attila sokkal esélyesebb versenyző, óriási tapasztalattal, tudással, és Boros Szabolccsal is kellett számolnom, aki bitang erős. A sorsolásnak köszönhetően Bodó Tamással való párbajt megúsztam, aki az utóbbi években óriási fejlődésen ment át. De a csillagok állása nekem kedvezett - mesélte a fehérvári legény. - Pedig szinte biztos voltam már abban a verseny előtt, hogy a helyi, siklósi versenyző, Makai Renátó fogja nyerni. Hármat megnyertem vele szemben az öt összevethető számból. Nagyon izgalmas és oktató jellegű volt ez a verseny számomra.

Mounier Stephane huszonkettedik magyar bajnoki, és negyedik abszolút bajnoki címét szerezte az erősportok világában.

Makai Renátó, az Open kategória győztese

A viadal végeredménye:

Masters: 1. Mounier Stephane, 2. Boros Szabolcs (Vízkelet, Felvidék), 3. Bodó Tamás (Csősz).

Open: 1. Makai Renátó (Siklós), 2. Kurcz Tamás (Esztergom), 3. Tatár Gergő (Esztergom)