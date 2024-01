A 19 éves középpályás 2020 nyarán igazolt a piros-kékekhez, a következő szezonban pedig már meccskeretbe került, valamint debütált a MOL Magyar Kupa küzdelmeiben. A 2022/2023-as idényben bemutatkozhatott az élvonalban is, valamint tavasszal Kazincbarcikán szerepelt kölcsönben az NB II-ben. Ősszel a fejlődése érdekében a Vidi II. mellett kooperációs szerződéssel Siófokon játszott, a tervek szerint tavasszal is majd kölcsönben szerepel. A Fehérvár FC hosszú távon számít Kovács Bencére, most 2026 nyaráig hosszabbítottak vele szerződést.

– Idén nyáron járt volna le a szerződésem, így már korábban is voltak egyeztetések a hosszabbításról. Nagyon boldog vagyok, hogy a jövőben is számol velem a Vidi, mindent megteszek azért, hogy hosszútávon a csapat erőssége legyek. 2023-ban tavasszal nagyon jól sikerült a kazincbarcikai kölcsönjátékom, majd ősszel a Vidiben és Siófokon is pályára léptem. Ez nem volt a legkönnyebb időszak, de úgy érzem, amikor megkaptam a lehetőséget a félév végén Siófokon, tudtam élni vele és jól ment a játék. Remélem, ezt a formát át tudom menteni erre az évre is és jó félszezon vár rám tavasszal – nyilatkozta a klub honlapjának Kovács Bence.