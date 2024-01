Magyarország – Horvátország 17-2 (5-1, 6-0, 3-1, 3-0)

Eindhoven, 300 néző. Vezette: Kuniková (szlovák), Mares (cseh)

Magyarország: Magyari A. – Keszthelyi 2, Szilágyi D. 3, Tiba 1, Mahieu, Garda 4, Vályi V. 1. Csere: Neszmély (kapus), Leimeter 4, Gurisatti 1, Szabó N., Rybanska, Kuna 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor és Mihók Attila.

Horvátország: Medvesek – Glas, J. Butic, Skelin, M. Butic, Rozic 1, Alamat. Csere: Jankovic 1, Desnica, I. Butic, Kangler, Medic. Szövetségi kapitány: Bruno Sabioni.

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 5/0

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –.

A Mihók Attila és Cseh Sándor irányította együttesben ezúttal is ott volt mind a három dunaújvárosi, tehát Garda Krisztina Mahieu Geraldine és Szabó Nikolett is vízbe ugrott. Már az első pillanattól fogva egyértelmű volt, hogy itt bizony csak magyar siker születhet. Az első félidőben összesen nyolcan iratkoztak fel a gólszerzők közé a mieinktől, sajnos azonban két sérülés miatt aggódhattak a szakvezetők. Magyari Aldát már a találkozó elején fejbe lőtték, a szája sérült meg, utólag kiderült, nála nincs nagy gond, akár vissza is mehetett volna a vízbe, de távollétében Neszmély Boglárka is nagyszerűen megoldott a feladatot. Gurisatti Gréta sem játszhatta végig a mérkőzést, neki a szemébe nyúltak bele, a hétfői vizsgálatok mutatják majd meg, mekkora kihagyás vár rá. Ami a horvátok elleni második félidőt illeti, itt már a magyarok is visszább vettek valamelyest, de a fölényes sikert semmi sem veszélyeztette, a vége 17-2 lett. Hétfő este 20.30-kor a csehek ellen is hasonló forgatókönyv várható, a lányok dolga nem más, mint ezzel a találkozóval kellően felkészülni az olaszok elleni keddi negyeddöntőre.

– Azt terveztük, hogy megnyerjük a mérkőzést, de azt nem, hogy játékost veszítünk sérülés miatt. Gurisatti Gréta szemsérülése elsőre súlyosnak tűnt, véletlenül belecsaptak a szemébe, Magyari Alda viszont vissza tudott volna állni, de szerettem volna, hogy Neszmély Bogi többet védjen. Örülök, hogy jól szállt be, és végig stabil pont volt a kapuban. Igyekszünk a csehek ellen is gyakorolni bizonyos játékelemeket, fegyelmezett játékot várok a csapattól, viszont látni kell, hogy hiába blokkolunk ilyen mérkőzéseken tizenkettőt, ez nem jelenti azt, hogy az olaszok ellen is sikerül hasonlóan védekeznünk – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Mihók Attila.

– Mindenképpen kevés gólon szerettük volna tartani az ellenfelet, mert a görögöktől és a hollandoktól tizennégyet kaptunk. A horvátok persze más szintet képviselnek, mint az említett riválisok, a védekezésre és a blokkokra helyeztük a hangsúlyt, hogy rendezetlen védelem ellen támadhassunk. Összességében sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk – tette hozzá Garda Krisztina.