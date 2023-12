A válogatott program miatti bajnoki szünetet követően újra harcba száll az ICEHL alapszakaszát vezető Hydro Fehérvár AV19. A Volán játékosai szerda reggel szálltak buszra, s az esti órákban érkeztek meg Feldkirchbe, ahol csütörtökön 19.30-kor a kilencedik pozícióban tanyázó Pioneers Vorarlberg fogadja a kék-fehéreket. Lesznek visszatérői a Volánnak, de a fiatalok helytállására is szükség lesz Ausztriában.

- A szünet alatt azok a játékosok, akik rengeteget játszottak a betegek és sérültek miatt, pihenhettek kicsit. A sérült játékosainknak ez egy újabb extra hét volt, amikor is összeszedhették magukat. Bízom benne, hogy újult erővel tudjuk folytatni azt a szériát, amit a szünet előtt elkezdtünk - vélekedett az elutazás előtt Kiss Dávid, a Volán vezetőedzője. - Nagyon jól, energikusan játszik a Vorarlberg, jó csatárai is vannak. Ráadásul igazoltak is most egy újabb erős légióst a finn élvonalból. Egyáltalán nem lehet félvállról venni őket, nehéz mérkőzésre számítok, tekintve, hogy hosszú buszút után játszunk. Megvan a saját tervünk és célunk, csak a saját játékunkkal kell foglalkozni, és remélem, hogy pár sérült visszatérésével még több energiát tudunk erre fordítani. Az emberelőnyös játékuk nagyon veszélyes, 5 az 5-ben tudnak helyzeteket kialakítani, de amikor fegyelmezetten és feszesen játsszuk a mi játékrendszerünket, akkor nem adunk nekik olyan szintű helyzeteket, ami veszélyes lenne. Gyorsan váltanak ők is támadásból védekezésbe és védekezésből támadásba, így mindig jól kell helyezkednünk, hogy visszazárjunk. Ez a kulcs ebben a szezonban és ebben a bajnokságban. Kicsit passzívabbak a semleges harmadban, így jól kell tudnunk építkezni a korongkihozatalainkkal - amivel azért az utóbbi időben voltak problémáink, sok eladott korongunk volt a saját zónánkban - ebben jobbnak kell lennünk. A letámadásainkat is szeretnénk kicsit feljebb tolni és nagyobb nyomást helyezni az ellenfélre már a saját zónájában. Ambrus Gergő és Leavens is játékra képes már, Nilsson és Fournier is visszatér, Vokla és Laberge nem állnak még készen, Terbócs István pedig lebetegedett - adott tájékoztatást a tréner.

A Vorarlberg együttesével már kétszer összecsapott a Volán idén. Előbb idegenben 6-3-ra nyertek a kék-fehérek, november 4-én a Raktár utcában azonban a Feldkirch 4-2-es győzelmet aratott.