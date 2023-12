Az összecsapás a Békéscsaba CEV Kupában történő szereplése miatt maradt el, de miután ezt befejezték, így találtak időpontot a felek a meccs pótlására.

Az egykori, csabai nevelésű, és felnőtt pályafutását itt kezdő Pallag Ágnes nyitásával indult a találkozó, majd az első pont Margarita Stepanenko ejtés után a vendéglátóké volt, míg Maia Dvoracek volt az első fehérvári pontszerző. Aztán pillanatok alatt 6:2-re vezetett a házigazda Dominika Strumilo labdájával, és nem is várt sokat az első időkéréssel Lukasz Przybylak. Nem nagyon tudták azonban megállítani a csabaiak lendületét, csak egy-egy labda erejéig vették át a szerválás jogát, 11:5. A Stepanenko-Strumilo duóval nem nagyon bírtak a kék-fehérek, bár Dvoacek a hátsó sorból bombaütéssel vétette magát észre, ám a különbség ettől alig változott, 15:10. Más kérdés, hogy a hazai blokkok jól működtek, de a Loki nem hagyta annyiban, és fokozatosan csökkentette hátrányát, 19:17. Innentől kontrollálta a játékot az ötszörös bajnok, bár a végjátékban megközelítette ellenfelét a fehérvári gárda, de 22:20-nál nagyon fontos pontot szerzett Strumilo, és már nem engedte ki a kezéből a Csaba a részsikert.

A második szettet némi megtorpanás után jobban indította a BRSE, bár valamelyest Massiel Matos ponterős játéka révén próbálta tartani a lépést a MÁV, 5:5. Rövid ideig tartott az iksz, mert megint a hazaiak mozdultak el ebből, 10:6. A Csabában ezt követően Cansu Aydinogullari vitte a prímet szenzációs megoldásokkal, de csatlakozott hozzá az önbizalomtól duzzadó Stepanenko, 13:7. Pályára lépett Király-Tálas Zsuzsanna, hathatós segítségével közelebb férkőzött csapata, és Pallaggal karöltve feljött a Loki háromra, 15:12. Az egyenlítés azonban ismét elmaradt, mert sokkal jobban ültek a BRSE megoldásai, dacára annak, hogy mindent megtett a MÁV Előre, hogy utolérje őket.

A harmadik játszma elejét megnyomták a kék-fehérek, vezettek is háromszor, de utána fej-fej mellett haladtak a felek egészen 6:4-ig. Megkísérelték a Przybylak- tanítványok többször is befogni őket, erre volt is sanszuk, de 14:10-nél kezdett elmenni a hajó, fogyott az átütőerő. A BRSE még rátett egy lapáttal, és 21:13-nál már látszott, hogy hitehagyottá vált a Loki, és biztos hazai győzelem született.

Jegyzőkönyv:

Swietelsky-Békéscsaba - MÁV Előre-Foxconn 3:0 (21, 21, 15)

Békéscsaba, 700 néző

Vezette: Halász Tibor, Halász Enikő

Swietelsky-Békéscsaba: Pintér A. 9, Stepanenko 19, Strumilo 15, Stanchulova 5, Aydinogullari 5, Kump 1. Csere Molcsányi (liberó), Bodnár D. 4, Kertész. Vezetőedző: Tóth Gábor.

MÁV Előre-Foxconn: Dvoracek 14, Andersson 3, Vacsi 3, Markovic 1, Pallag 11, Michalewicz 1. Csere: Tóth J., Kovács E. (liberó), Matos 12, Király-Tálas 3, Szabó L. 1, Vezsenyi, Tarr. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.