Hydro Fehérvár AV19 – EC iDM Wärmepumpen VSV 3-2 (0-1, 1-1, 2-0)

Székesfehérvár, 2061 néző. V.: Soós D., Fichtner, Muzsik, Váczi.

AV19: Roy – Fournier, Campbell, Magosi, Hári (2), Kuralt 1 (1) – Falus 1 (1), Stipsicz, Leclerc (1), Bartalis, Mihály 1 – Csollák, Atkinson, Laberge, McGauley, Terbócs – Vértes, Németh, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

VSV: Lamoureux – Katic1, Macpherson, Sabolic, Hancock, Hughes (1) – Wetzl, Lindner, Desjardins (1), Rauchenwald (1), Luciani 1 – Kulda, Wall, Rebernig, Tomazevic, Lanzinger – Viveiros, Prodinger, Wallenta, Maxa, Richter. Vezetőedző: Marcel Rodman.

Kiállítások: 0, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 35-37.

A sérültek terén nem lett sokkal jobb a helyzet a Raktár utcában, hiszen egyedül Pascal Laberge térhetett csak vissza a társakhoz, így ismét jelentős farmcsapatos erősítésre volt szükség. Bár az időben kilátogató szurkolók megcsodálhatták a hazaiak szép, adventi mezét bemelegítés közben, a mérkőzésen azonban már kékben voltak Bartalisék, ugyanis a Villach csak fehér szerelést hozott magával.

Campbell helyzete nyitotta meg a találkozót, Lamoureux hárított, a Volán kezdett aktívabban, az első osztrák lehetőségre több mint két percet kellett várni, ekkor Richter veszélyeztetett közelről, Roy zárta szöget. Kicsivel később a hazaiak második sora akciózott, Leclerc, Mihály volt a korong útja, utóbbi a kapu mögül tette vissza a középen érkező Bartalis elé a korongot, de a Villach kapusa ezúttal is védeni tudott. Egyre jobban fölénybe került a Fehérvár, azonban Terbócs közeli helyzetét is fogta Lamoureux, a magyar válogatott csatára még bele is fejelt a pakkba, de így sem járt sikerrel. A sok kihagyott lehetőség megbosszulta magát, Mark Katic a kék vonalról indulva egészen meg sem állt a kapuig, a védők túlságosan a többiekre figyeltek, így zavartalanul cselezhette ki Royt, 0-1. Majdnem gyorsan jött a válasz, Vértes passzát sajnos nem tudta gólra váltani a kapuvasnál álló Németh. Öt perccel a játékrész vége előtt emberelőnybe került a Volán, de Kuralt és Vétes helyzete is kihasználatlan maradt.

Hazai helyzetekkel indult a második harmad is, három és fél perc után pedig sikerült az egyenlítés is. Szépen adogatott a támadó harmadban a Volán, a korong Falus elé került, aki kicsit közelebb lopta magát és kilőtte a rövid felsőt, 1-1. Még nagyobb lendületbe jött a Fehérvár, Stipsicz beleérős próbálkozása nem csúszott át a gólvonalon. Hét perc után meglódult a Villach is, egy gyors kontra végén Rebernig nagy helyzeténél kellett védenie Roynak. Csollák eladott korongja után Atkinsonnak kellett nagyon mentenie, majd Laberget állították bele a palánkba, a síp néma maradt. Fél perccel a szünet előtt visszavette a vezetést a VSV, Luciani maradt üresen a hosszú kapuvasnál, a társak megtalálták, közelről pedig nem hibázott a félig üres kapuba, 1-2.

Oda-vissza hokival mentek neki a csapatok a harmadik játékrésznek, ebből szerencsére a Volán jött ki jobban, három perc eltelte után Kuralt szépen húzott befelé, majd kíméletlenül kilőtte a jobb felső sarkot, 2-2. Átvette az irányítást a Fehérvár, Bartalis és Leclerc elemében volt, de mindegyikőjük kihagyta a helyzetét. A harmad közepén góllá érett a nyomás, Hári szolgálta ki a kék vonal környékén álló Mihályt, aki kapásból pókhálózta ki a sarkot, 3-2. Az utolsó percekben egyre jobban fokozódott a nyomás Roy kapuján, a Fehérvár kontrákból próbálta meg lezárni a nyitott kérdéseket, többek között Leclerc ütőjében is benne maradt a gól két minutummal a vége előtt. A Villach levitte kapusát, a Kiss Dávid együttese be is szorult, de Roy hátulról komoly tartást adott a gárdának, így kihúzták a kék-fehérek, itthon maradt a három pont. Folytatás szombaton, amikor az Innsbruck csapata érkezik majd az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba.