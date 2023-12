ÉSZAKI CSOPORT

A magyar futballban minden előfordulhat, egymás után tűnnek el a települések csapatai a bajnokságokból, s ezt nem úszta meg a csoport, méghozzá, akármilyen fájdalmas is leírni, de rögtön három együttes ment a levesbe. A jövő nagy kérdése, hogy lesz-e számukra bármikor is visszatérés?

Nem valószínű, hogy a fentebb említett három csapat – Szabadbattyán, Csákberény, Vértesacsa – kellőképpen elgondolta-e az idény előtt a nevezését.

A Csákberény csapata már a nyitó fordulóbéli mérkőzését a Tordas-Gyúró Egyetértés ellen sem vállalta, amelyért 30 ezer forintos pénzbüntetést kapott az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóságtól. Ekkor már látszott, hogy gond lehet a csapat háza táján, amely abban csúcsosodott ki, hogy még a második forduló lejátszása előtt visszaléptek a bajnoki küzdelmektől. Ekkor még a szurkolók azt gondolhatták, hogy 14 csapatos lesz az Északi csoport mezőnye. Nem így történt…

A Szabadbattyán KSE – amely tavaly még a megyei II. osztály Déli csoportját erősítette - az év elején került kizárásra ebből a csoportból elég komoly kálváriát követően. Előbb, még úgy nézett ki, hogy maradnak a második vonalban, ám a nyári átigazolási időszakban a csapattól többen is a Tác-Csősz együtteséhez távoztak. Már a Kőszárhegy elleni Fejér Vármegyei Kupa mérkőzésre sem tudtak kiállni, majd ezt követően az Előszállás elleni bajnokit sem vállalták. Ennek az lett a következménye, hogy az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóságának Versenybizottsága kizárta a vármegye kettes bajnokságból őket, és egyúttal fegyelmi eljárást is kezdeményezett a klub ellen. Majd a Versenybizottság egyeztetett a Vármegyei III. osztály Észak csoportjában szereplő csapatokkal, és ez alapján a Szabadbattyán KSE a visszalépő Csákberény csapata helyett zöld utat kapott, elindulhatott (volna) a csoportban, de végül ez sem realizálódott.

A Vértesacsa a 11. fordulóig tartott ki, aztán a Tordas-Gyúró Egyetértés elleni összecsapása elmaradt, mert a csapat visszalépett a további küzdelmektől, addigi eredményeit pedig törölték.

Innentől lett 13 csapatos a bajnokság, amelynek lebonyolítása eddig szinte nem tapasztalt sorsolással folytatódhatott, minden fordulóban egyszerre három (!) csapat lett szabadnapos. Az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága tájékoztatása szerint ez a tendencia tavasszal sem fog változni, mert a résztvevőknek olyan extra kéréseik voltak a sorsolásnál, hogy azokat nem lehetett volna kellően kivitelezni.

1. Velence TSE 12 11 1 0 58-6 34

A tóparton korábban különböző neveken, és formációkban mindig jó csapatok voltak, sőt Velence SE néven a 2012-2013-as idényben a megyei I. osztályban, míg a 2018-2019-es szezonban a megyei II. osztályban zsebelték be az aranyérmet. Az utódok mindenesetre Serhók György irányításával kimagaslanak ebből a mezőnyből, ők lőtték a legtöbb gólt - 4,8-as meccs/gól átlaggal -, és kapták a legkevesebbet. Nyolc góllal terhelték meg a dobogó harmadik fokán álló Baracska hálóját, de hetet lőttek a Söréd és az Újbarok kapujába is. Két meccsen kaptak egynél több találatot, igaz mindkét alkalommal hátrányból álltak fel. Pázmándon a 80. percben egyenlítettek (2-2), és hasonló volt a találkozó alakulása az őszi záró játéknapon a Dinnyés elleni szomszédvári rangadón (4-2), amikor a 61. percig a vendégek álltak nyerésre. Felde Márk és Prill Tamás egyaránt 10-10 találattal áll a házi góllövőlista élén, őket Horváth Flórián 9, és Tóth Barnabás 6 góllal követi.

2. Iszkaszentgyörgy 12 7 3 2 41-32 24

Az iszkai együttes a 2009-2010-es, illetve a 2010-2011-es idényben két különböző megye II. osztályban is bajnoki aranyérmet szerzett, majd a következő szezonban, remek játékos kerettel a megyei I. osztályban 4. lett. Ezután önként visszatértek a második vonalba, ahonnan 2016-ban kiestek a harmadosztályba. Azóta itt szerepelnek, kisebb-nagyobb sikereket elérve, így 2018-2019-ben elsők, 2016-2017-ben, és 2020-2021-ben másodikak lettek. Idén hullámzóan indították a pontvadászatot, előbb Pázmándon 6-3-ra nyertek, majd Pusztavámon 7-0-as vereség lett a vége. Dobogós helyre először a 7. forduló után léptek, és ott is tudtak maradni a szezon végéig. A legjobb meccsüket Söréden játszották, ahol 7-0-as győzelmet jegyezhettek, többek között Nyers Zsolt négy találatának köszönhetően. A listavezető után ők lőtték a legtöbb gólt, ám védelmük is meglehetősen szellősnek bizonyult a helyezésükhöz képest. 9 góllal a házi góllövőlista élén az örökifjú, és a 48 évében járó Balla Tamás áll – aki a vármegyei III. osztály mellett az öregfiúknál, és az Alba Ligában is helyt áll, és ontja a gólokat. A második helyre Nyers Zsolt és Szakács Endre futott be 8-8 találattal, míg a harmadik Lehota Gergő lett 4 góllal.

3. Baracska TC 12 7 2 3 35-28 23

Baracskai SE néven 2014-2015-ben szerepelt utoljára a megyei III. osztályban a település csapata, pedig korábban hosszú éveken át, 1990-től egy év kivételével 2003-ig az első vonalban szerepeltek. Majd a 2021-2022-es idénytől tértek vissza új névvel a Déli csoportba, ahol a 12. helyen zártak, egy év múlva pedig az Északi csoportban már nyolcadikak lettek. Idén az Iszkaszentgyörgy csapatához hasonlóan hektikus mérleget produkálva jutottak el a dobogóra. Voltak olyan mérkőzések, amikor öt, hat gólt lőttek, de előfordult olyan is, hogy nyolcat kaptak hazai pályán a Velence TSE-től. Az Iszkaszentgyörgy elleni rangadót elveszítették, de a záró fordulóban a Tóvill-Kápolnásnyék II. csapatát legyőzték, és ezzel a sikerrel tudták őket letaszítani a dobogóról. A csapat legeredményesebb játékosa Kovács-Szántó Bence lett 6 góllal, míg Hőlaki Krisztián és Kondor Zoltán követi őt egyaránt 5-5 találattal.

A Velence TSE (fehér) egyedül Pázmándon vesztettek pontot, a képen a pázmándi Mocsári Csongor labdája útban Hajdú Tamás kapujába

Fotó: Kricskovics Antal





DÉLI CSOPORT





1. Kisláng 13 12 1 0 47-9 37

A 2021-2022-es idényben találkozhattak legutóbb a megyei labdarúgás szimpatizánsai a Kisláng együttesével az I. osztályban. Négy szezonon keresztül szerepeltek itt, kisebb-nagyobb sikerek övezték útjukat, de a 2020-2021-es évben elért 9. helyük volt ezek közül a legjobb. Tavaly a másodosztályban nem villogtak, stabil középcsapatként a hetedik helyen fejezték be a bajnokságot, és onnan saját szándékból léptek egyet vissza. A vármegyei III. osztály azért látszik a csapat teljesítményén, hogy nem okoz problémát, nem véletlenül egy döntetlen mellett az összes meccset – kivéve a Lajoskomárom II., és a Kőszárhegy elleni 1-0-at, valamint a Tác-Csősz elleni 1-1-et – alapjában véve magabiztosan megnyerték. Amennyiben a lendületük kitart a tavasz végéig, akkor ez a hétpontos előny, amelyet kovácsoltak az őket üldöző csapatokkal szemben, elég lehet, és akkor bezsebelhetik a legfényesebb medáliát. A mindössze 18 esztendős, saját nevelésű Takács Marcell áll a házi góllövőlista élén 8 találattal, az öt-ötgólos Árki Péter, Burkus Balázs, Lévai Krisztián György, Szántai Marcell Attila és Tury-Nagy Miklós előtt.

2. Lajoskomárom II. 13 10 0 3 44-23 30

A vármegyei I. osztályban szereplő első csapat mellé életre hívott, és a harmadik vonalban elindított együttes a 2016-2017-es idényben csatlakozott a mezőnyhöz. Az első bajnoki évükben sereghajtói voltak a csoportnak, majd a COVID miatt félbeszakadt bajnokságban a harmadik helyet csípték el, míg az ezt követő három évben a 7.-10. pozíció között lifteztek. Több rutinos, régi kipróbált harcos mellett számos fiatal is szóhoz jutott ősszel, és nem véletlenül végeztek a második helyen. A Kisláng elleni rangadót a hajrában vesztették el egy góllal, de közben kilencet lőttek a Szabadegyháza, hetet a Sárszentágota hálójába. A 9. forduló óta állnak az ezüstérmes helyen, amelynek megőrzését a Tác-Csősz elleni 3-2-es győzelem jelentette. Gógán Ádám 10 góllal lőtte a csapatban a legtöbb gólt, a nyáron Abáról érkező Esze Zoltán követi őt 9 találattal, és az öt gólig jutó rutinos Tóth Norbert.

3. Nagylók 13 10 0 3 43-30 30

A közel ezer fős mezőföldi település csapata 2011 és 2016 között a II. osztályban vitézkedett, majd a 2017-2018-as idény óta a HORFER Serleg csoportban szerepel. Tavaly a 8. helyen zártak, ám úgy tűnik, ebben az évben magasabbra törnek. Ugyanazzal a mérleggel fejezték be az őszt, mint az előttük álló Lajoskomárom II. csapata, csupán a gólkülönbsége kedvezőbb a riválisának. Két vereséggel indítottak a szezon elején, majd jött két győzelem, és ezt követte a lajoskomáromi 2-1-es vereség. Innentől mondhatni egyenes volt már a gárda útja, egymás után jöttek a győzelmek, csupán Dégen veszettek némiképp lendületükből (1-3). Nem fukarkodtak a góllövéssel, egyszer lőttek hatot, a Kulcsnak, valamint ötször vették be a Szabadegyháza és Cece kapuját.

A házi góllövőlista élén Szekeres Szebasztián áll 11 góllal, a 10 találatos Killer Péter, és az egyaránt 6-6 gólig jutó Erős Zoltánt, és Szekeres Martint megelőzve.