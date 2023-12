A Székelyföldön született, kicsi gyerekként került a szüleivel Fehérvárra, miután édesapja, Sofron Árpád sikeres jégkorongozó volt, fia is a jeges sportággal kötött barátságot. Tizenévesen mutatkozott be az Alba Volán felnőtt csapatában, innen lett válogatott, később szerepelt két osztrák klubban, valamint a német élvonalban, a Krefeld színeiben. Kétszer visszatért Fehérvárra, az utóbbi szezonokat Erdélyben, a Csíkszereda együttesében tölti, a román pontvadászat mellett a magyar bázisú Erste Ligában is szerepelnek.