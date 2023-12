Fehérváron született, bár édesapja, Demeter Vilmos a kosárlabdában szerzett nevet magának, fia, József az öttusát választotta. Húszas éveinek elején világbajnoki ezüstérmes lett csapatban, Ausztráliában, két évvel később, 1987-ben pedig történelmet írt Nyugat-Berlinben, ő lett az egyéni győztes az első ízben megrendezett, felnőtt Európa-bajnokságon. A szöuli olimpiára nem jutott ki tartalékként sem, nem sokkal később búcsúzott az élsporttól, a civil életben helyezkedett el, majd edzőként tért vissza anyaegyesületéhez, az Alba Volánhoz. Vívóedzőként dolgozik, továbbá hosszú időn át volt technikai vezető is a szakosztálynál. Mindhárom fia, Péter, Bence és Gergely is öttusázott, Geri a juniorok között lett világbajnok, a felnőtteknél szívbetegsége miatt nem ért el zengzetes sikereket. Bence jelenleg is aktív, reményei szerint Rió után, Párizsban is rajthoz áll a nyári olimpián.