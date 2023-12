Rangadó rangadó hátán a Puskás programjában, hiszen az előző, 14. fordulóban Hornyák Zsolt együttese a Ferencvárossal vívott hazai pályán. Akkor a fővárosiak nagyon bekezdtek, megszerezték a vezetést is, de a felcsútiak nem adták fel és a második félidőben sikerült egyenlíteni.

– Összességében egy igazságos döntetlen született a Ferencváros ellen. Az első húsz percben a Fradi nagyon ránk tudta erőltetni az akaratát, veszélyesek voltak a kapura, be is találtak. A második félidőben bátrabban fociztunk, sikerült egyenlítenünk is, talán a meccs megnyerésére ekkor már nekünk voltak nagyobb lehetőségeink – nyilatkozta a Fejér Megyei Hírlapnak Markek Tamás, a Puskás Akadémia kapusa.

Szombaton a felcsútiak Székesfehérvárra látogatnak, a piros-kékek az elmúlt egy-két évben a magyar szinten erős keret ellenére a mezőnyhátsó régiójában harcoltak. Ezt a szezont sem kezdték ék jól, ám mostanra kiváló hazai mérlegüknek köszönhetően az ötödik pozíciót foglalják el, mindössze három ponttal lemaradva a Puskástól.

– A szezont úgy kezdte a Fehérvár, ahogy szerepeltek az elmúlt két idényben, a tabella alján voltak. Aztán sikerült nekik kiegyenesedni, hazai pályán különösen erősek, egyedül a Ferencvárostól kaptak csak ki. Stabilak lettek, szerintem ez a valós arca a Vidinek, hiszen továbbra is erős keretük van. Fontos szempont a rangadó előtt, hogy három szerzett ponttal kicsit leszakíthatnánk őket. Sűrű a mezőny, látszik, hogy egy-két győzelemmel igazán nagyot lehet ugrani – mondta a hálóőr, majd elárulta hogyan készül szombatra. – Minden mérkőzés előtt az aktuális ellenfél összefoglalót megnézem, kimondottan a rúgott gólokra, a tizenegyesrúgásokra és a pontrúgásokra koncentrálva. Lássam, mire számítsak. Tudjuk, hogy a Vidi előrefelé nagyon jó, ugyan most Kalmár Zsolt megsérült, de rengeteg veszélyes játékosuk van, a széleken gyorsak, Kodro pedig gólerős elől.

A Puskás Akadémia jelenleg a harmadik helyen áll az NB I-ben, a Fehérvár mellett a Kecskeméttel és a Mezőkövesddel játszanak még a felcsútiak a téli szünet előtt.

– A Kecskemét ellen mostanában nem midig úgy sikerültek a mérkőzések, ahogy szerettük volna, a Mezőkövesd is feljavul. Mentális kell frissen maradnunk, készen állunk az utolsó három fordulóra. Minimum a dobogós helyezést megtartanánk a télre, annak örülnék, de ez kijelenthető a szezon végső céljai kapcsán is.