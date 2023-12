Ladányi Balázs alakulata Kazahsztán elleni 5-2-es vereséggel kezdett a tornán, majd következett Ausztria, ahol bár a juniorok nagyot harcoltak, végül az utolsó pillanatokban Ausztria begyűjtötte mind a három pontot. Szerda este Japán ellen a bennmaradás miatt fontos lett volna minél több pontot gyűjteni, ebből végül sajnos csak egy lett, a keretben ott volt mindegyik fehérvári, Dobos Mihály, Farkas László, Bajkó Botond és Salamon Zoltán is beöltözött. Borzasztóan kezdtek a mienk, a harmadik percben 2-0-ra vezettek a japánok, ám innen visszajöttek a magyarok, sőt, a vezetést is megszerezték. 18 másodperc kellett volna a sikerhez, ám Japánnak bejött a kapus levitele egy egyenlített. A hosszabbítás pedig mindössze 16 másodpercig tartott, Magyarországnak egy pont jutott. A bennmaradás még nem úszott el, ám ehhez már bravúrpontok is szükségesek, az első lehetőség mindjárt Dánia ellen adódik. A találkozó 19.30-kor kezdődik majd.