A vasárnap kezdődő U20-as világbajnokság miatt a FEHA19 legközelebb csak december 22-én lép jégre, így a cél nem is lehetett más, mint jó szájízzel zárni a bajnokság ezen szakaszát. A feladat azonban nem volt egyszerű, hiszen a hazaiaknál sok volt a sérült, valamint többen játszottak előtte az ICEHL-ben is, így három napon belül a harmadik találkozójukra készülhettek Csollákék. A kezdés nem is sikerült túl acélosra a Fehérvártól, fél perc után már betaláltak a borsodiak, sőt a negyedik perc végére már kettővel mentek a vendégek. A második harmadban Ambrus révén sikerült közelebb zárkózni, de a játékrész utolsó másodperceiben betalált a DVTK. Emberhátrányban Blasko egy gólra csökkentette a hátrányt, de erre is volt válasza a miskolciaknak, 2-4-ről pedig már nem volt visszaút a FEHA19-nek.

– Az eredménnyel nem lehetek elégedett, de büszke vagyok a srácokra, mindent kiadtak magukból ma este. Nem kezdtük jól a mérkőzést, de két gólos hátrányban sem adtuk fel, keményen dolgoztunk a felzárkózásért. Az emberhátrányos védekezésünk jól működött ma is és már több mérkőzés óta, de a jövőben nem szabad ennyit szabálytalankodnunk, ezzel a saját dolgunkat nehezítjük meg. Ha kiállítást szedsz össze, meg kell fizetni az árát és ki kell védekezni. Hosszú távon remélem, hogy jó emberelőnyös játékot is mellé tudunk tenni, ezen majd akkor lehet többet csiszolni, gyakorolni, amikor teljes keretünk lesz ismét – értékelt Anatoli Bogdanov a lefújás után.

– Tudtuk, hogy az elejétől fogva készen kell állnunk, hiszen az ellenfél már többször nehézségeket okozott nekünk a szezonban. Remekül felkészített csapat várt ma ránk, akik mindig nagyon keményen dolgoznak, és tudtuk előre, hogy kemény próbatétel vár ránk. Emiatt nagyon lényeges volt, hogy jól kezdjük a meccset. Elismerésem a fiúknak, hogy a vezetésünk tudatában sem dőltünk hátra, hanem mentünk az újabb és újabb gólokért. Nem szegte kedvünket az sem, amikor gólt kaptunk, a játékosok tudták, hogy ez egy vérbeli hokimeccs: sok egy az egy elleni küzdelem, nehéz helyzetek a jégen, nem könnyű kapura törni, forgalmat generálni. Elismerésem a fiúknak – mondta a DVTK Jegesmedvék trénere, Steve Kasper.