Azon kevés mérkőzés közé tartozott ez a találkozó, amely a hétvégi téliesre fordult, kedvezőtlen időjárás miatt nem maradt el, mivel a fordulóban összesen négy mérkőzésre került sor kilenc helyett, a többi meccs megrendezését elhalasztották egy későbbi időpontra.

Már az összecsapást kezdő pillanatoktól letámadott a vendéglátó együttes, kissé beszorítva a Fejér vármegyei gárdát. Ebből a 13. percben jött ki az AFC, méghozzá úgy, hogy az első helyzetéből eredményes volt. László Noel jobb oldal szögletnél Babós Levente emelkedett a legmagasabbra, és fejelt 6 méterről Dúzs Gellért kapujának közepébe, 0-1. A gól után a játék folytatódott korábbi medrében, nyomott a kispesti legénység, míg a csákváriak próbálták ezeket visszaverni, illetve kontrákat indítani. A 27. percben Nyitrai Bence ugratta ki Kerezsi Zalánt, aki 18 méterről ígéretes helyzetben a kapu mellé lőtt. Önfeláldozóan védekezett a Csákvár, minden labdára ketten csaptak le, míg a hazaiak hibát-hibára halmoztak, erre szurkolóik igen markáns véleményüket fogalmazták meg, amelyből csupán a „gyenge” kifejezés bírja a nyomdafestéket…

Az 56. percig egyfolytában rohamozott a Honvéd, majd egy Kocsis Gergő által elvesztett labdára lecsapott Simon András, ő Gazdag Vajkot játszotta meg, aki Baracskai Rolandot indította, a rutinos támadó centerezését pedig az akciót kísérő Tamás Nándor 5 méterről a kapu közepébe lőtte, 0-2. Csertői Aurél négyet cserélt, főként a támadó játékot erősítve. A 69. percben aztán Lőrinczy Attila ívelt be szabadrúgást a baloldalról, a labda megcsúszott Karacs Dániel fején és Pécsi Ármin kapujában kötött ki, 1-2. A 77. és a 80 percben közel volt az egyenlítéshez a házigazda, Bobál Gergely két fejesét is hárította Pécsi. A 88. percben Bobál egykori csapatát keserítve Kovács Nikolasz ívelését lőtte be 5 méterről, 2-2.