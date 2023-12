- Megérdemelten nyert a Vidi, jobban játszottak, de mi is elértük a célunkat, mert 145 fiatalpercet szereztünk, amire szükségünk volt - vélekedett Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője. - A fókuszban az volt, hogy a fiatalok a lehető legtöbb időt töltsék a pályán. Nem a legjobb csapatunkkal kezdtünk, rutintalan volt a védelem, ráadásul Szabó Jani is megsérült, megszakadt a hajlító izma. Ezért is jött a szünetben Szappanos és Böde, hogy legyen valami rutin a pályán. Kikapni soha nem jó, ha a legjobb csapatunkkal állunk fel, lehet élesebb lett volna a mérkőzés, de szükségünk volt a fiatalpercekre, ezt már nem tudtuk tovább húzni, az elszámolásnál ennek nagy jelentősége van. A versenyrendszert szerintem nem ártana átgondolni a jövőben, mert nincs egyenlőség… Valakinek be kell tenni a fiatalokat, mert nagy szüksége van a központi támogatásra, valakinek meg nem. Hol itt a versenyegyenlőség?