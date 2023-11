Egyáltalán nem véletlen, hogy felkeltette a szakember érdeklődését az ifjú támadó, mivel Szélesi Zoltán múlt vasárnap megtekintette a Vidi II. csapatának összecsapását a Paks II. ellen, és ott Ambach a piros-kékek első találatát szerezte. A válogatott meghívó pedig már másnap megérkezett, a csatár egyébként remek formában van, öt találatával ő vezeti a Vidi II házi góllövő listáját, a gólszerzésen kívül pedig az előkészítésben is jeleskedik. Az U18-as válogatott következő programjára 2023. november 5-9. között kerül sor, melynek keretében két felkészülési mérkőzést játszunk Szlovákia korosztályos válogatottja ellen.

Ambach Arnold 2006. február 16-án született Székesfehérváron. Öt éves korában Ercsiben kezdett el futballozni, onnan 2014-ben igazolt a Vidibe. 2018-2021 között Felcsúton, a Puskás Akadémia utánpótlás-csapataiban szerepelt, 2021 februárjában igazolt vissza Székesfehérvárra. Az előző szezont a Vidi U17-es csapatában kezdte el, a téli felkészülési időszakban került fel a Vidi II. csapatába, ahol hamar meggyőzte az Imrik László vezette szakmai stábot, így tavasszal már az NB III-ban szerepelt.

Emlékezhetnek arra azok, akik figyelemmel kísérik a harmadosztályban szereplő Fehérvár FC II. csapatának mérkőzéseit, hogy a játékos első felnőtt bajnokija a Móri SE ellen rendhagyó volt, hiszen két perccel azután, hogy csereként pályára lépett, második labdaérintéséből gólt szerzett úgy, hogy még nem múlt el a meccs napján 17 éves. Tehetségére már az U17-es válogatottnál is felfigyeltek, tavasszal oda is meghívót kapott.