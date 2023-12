Továbbra sincs könnyű helyzetben a Volán, hiszen rengeteg a sérült, azonban a bajnokság sűrű időszaka jön, egymást érik a meccsek, így összeszorított fogakkal kell tovább küzdeni. A csapat jól áll a tabellán, hiszen harmadik, pénteken 19.15-től az ötödik Villach érkezik majd a Raktár utcába. Az osztrákok is remekül kezdtek, ám az utóbbi fordulókban nem sok babér termett nekik, így a 2020 óta irányító Rob Daumtól elköszöntek, helyét az eddigi másodedző, a korábban a DVTK-nál is megforduló Marcel Rodman veszi át.

– Egy nagyon jó csapatról beszélünk, amelyik gyorsan át áll védekezésből támadásba. Sok játékosuk van, akik egyénileg is képese helyzetet kreálni a semmiből. Fontos lesz, hogy jól mozogjunk a pálya közepén is, sokat kell dolgoznia csatároknak is, hogy segítség a hátvédeket. Nehéz mérkőzés vár ránk, amit meg kell oldalunk – mondta Kiss Dávid a találkozó előtt.

Kedden, Salzburgban a sok hiányzó ellenére két harmadig jól helytállt a Fehérvár, 1-1-re állt a mérkőzés, Terbócs góljával még vezetett is a magyar alakulat. Azonban az utolsó játékrészben elfáradtak a kék-fehérek, a Salzburg pedig kihasználta a helyzeteit, így 4-1 lett a rangadó vége.

– Elfáradtunk az utolsó harmadra, ez benne van ilyenkor, egy ideig megpróbáltunk négy sorral játszani, forgatni az embereket, hogy maradjon energiánk a meccs végére. Valószínűleg a hosszú buszút sem segített, de nem ez volt a vereség legnagyobb oka. Túléljük ezt az időszakot, most előre léphetnek azok, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, akár bekerülhetnek a speciális egységekbe is. Csapatként kell játszanunk és megoldanunk ezt a szituációt.