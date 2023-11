Ercsi Kinizsi – Bodajk SE 6–1 (3–0)

Martonvásár, 20 néző

Vezette: Domak Ádám.

Ercsi Kinizsi: Andrejev (Kovács N.) – Mónus, Schnierer, Kun, Lak - Kondreska (Nikolics), Rebők, Hujber, Hodula M. - Orza, Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Bodajk: Nagy M. – Molnár A., Gulyás, Katóka R. (Varga R.), Kis - Farkas Cs., Kaufmann, Csapcsár (Moór), Arany S. - Farkas K., Imrefi. Vezetőedző: Kovács Zoltán

Gól: Lak (40., 57.), Kun (68., 74.), Hodula M. (5.), Kondreska (8.), ill. Varga R. (88.)

Jók: az egész csapat, ill. Gulyás.

Az ercsi pályái játékra alkalmatlanok voltak, ezért Martonvásár adott otthont a mérkőzésnek. Már szinte a 8. percben eldőlt a találkozó, ugyanis Hodula Máté a 4. percben szerzett gólja után, Kondreska Roland volt eredményes négy perccel később, 2-0. Majd a 40. percben Lak Imre helyezett a bodajki kapuba, 3-0.

A második félidőben az óriási kedvvel játszó Kun Bálint vezérletével újabb három gólt szerzett a Kinizsi, Lak, Kun, Kun sorrendben, 6-0. A 88. percben egy formás vendég akció végén Varga Róbert állította be végeredményt, 6-1.

Tudósított: Flórián Gábor

Tordas – Ikarus-Maroshegy 3–1 (1–0)

Tordas, 40 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Horváth B. (Kovács A.), Csizmarik (Deli Zs.) - Dely D., Szilágyi, Somogyi T. (Somogyi B.), Hernádi (Balogh B.) - Cservenka (Kovács Á.), Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi (Kiss D.), Kecskés, Kókány, Menyhárt - Schmuck A. (Mayer M.), Szamarasz, Fi (Csuti), Drexler (Schmuck B.) - Gimes (Kövesdi), Ferencz. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Cservenka (45., 75.), Kovács Á. (85.), ill. Mayer M. (89.)

Jók: Cservenka, Horvàth B. ,ill. Mayer M.

Meglehetősen mély talaj fogadta a két gárdát a folyamatos esőzések miatt. Az első félidő két nagy vendég helyzetet hozott ám Cseresnyés Alexen nem tudtak kifogni a támadók, de a félidő vége előtt a futball törvénye alapján egy hazai összjáték végén Somogyi Tibor átadását Cservenka Gergő passzolta a kapuba, 1-0. A második félidőt a Tordas kezdte jobban, helyzet helyzetet követett, ám ezeket nem tudták gólra váltani, mert rosszul döntöttek. Majd a 75. percben egy hazai kontra után Cservenka kapta meg a labdát a bal szélen, jól vette észre a vendégek kapusának rossz helyezkedését, és a kapuba emelte a labdát, 2-0. Az ellenfél ezután mindent egy lapra feltéve támadott, ám veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani, míg egy labdaszerzés után Horváth Benett ütötte ki a mélységből induló Kovács Áront, aki a kapust kicselezve a hálóba lőtt, 3-0. Utána az Ikarusnak már csak szépíteni volt ideje, egy kavarodás után a 89.percben Mayer Milán lőtt a kapuba, 3-1.

Tudósított: Farkas Zsolt

Móri SE – KK Grain Kft.-Mezőfalva 6–2 (3–1)

Mór, 80 néző

Vezette: Jónás Péter.

Mór: Janky – Végvári Á., Loi (Mészáros B.), Gosztonyi (Szabó K.), Bezerédi (Király K.) - Tetzl, Hajdu (Paulik), Varga B., Sötét (Fülöp) - Stéger, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint

Kk Grain Kft. - Mezőfalva: Kovács Á. – Rakonczai, Rózsahegyi, Kis, Török - Tonka (Csontos), Villám (Sági), Németh L., Kovács B. (Kovács K.) - Németh B., Morár. Vezetőedző: Villám Balázs

Gól: Bezerédi (41., 62., 66.), Hajdu (15.), Tetzl (35.), Végvári Á. (76.), ill. Villám (27.), Németh L. (84.)

Jók: Végvári, Gosztonyi, Hajdu, Tetzl, Bezerédi, ill. Villám

A nagy esőzések ellenére a játéktér alkalmas volt a labdarúgásra, így a mérkőzés rendben elkezdődhetett. A Móri SE támadólag lépett fel, a 15. percben Hajdu Milán ért fel egy kontrához és helyezett a hosszú alsóba közelről, 1-0. Nem adták fel a vendégek, a 27. percben egy kapu előtti kavarodás után Villám Balázs fejelt a kapuba, 1-1. Ment tovább a nyílt sisakos játék, egy szabadrúgás után, Végvári Ádám zavarta meg a Kovács Ádámot, Tetzl Dávid pedig szépen helyezett az üres kapuba, 2-1. Nem volt vége a tűzijátéknak, a 41. percben szintén egy kavarodás után Hajdu tálalt Bezerédi Ádám elé, aki nem hibázott közelről, 3-1.

A második játékrészre minden mindegy alapon jöttek ki a vendégek, amelynek nem lett jó vége a szempontjukból. Bár helyzeteik voltak, de a szépítés nem jött össze, a móri kontrákban pedig végig benne volt a veszély. A 62. és 66. percben Bezerédi két nagyon hasonló gólt lőtt, vendég labdaeladás, és gyors indítás után a móri csatár mindkétszer a kapus előtt ért oda és helyezett a hálóba, 5-1. A 76. percben az aktívan játszó Varga Balázs lőtt át élesen a hosszúra egy labdát, amelyet Végvári Ádám kapásból, okosan a hosszú alsóba belsőzött, 6-1. A Mezőfalva nem adta fel, a 84. percben egy indítás után, Janky Barnabás szerelte szabálytalanul a kapuja elé betörő támadót, a jogos büntetőt Németh László lőtte a kapuba, 6-2.

Lüktető iramú meccsen győzött a rutinosabb hazai gárda, a végig szimpatikusan küzdő vendégcsapat felett.

Tudósított: Móri SE

Lajoskomárom – Tóvill-Kápolnásnyék 0–2 (0–0)

Lajoskomárom, 120 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Lajoskomárom: Deák – Juhász M., Kovács K., Csörgei (Németh Á.), Vadászi (Dudar E.) - Gergye (Willerding Zs.), Kövecses (Varga F.), Kővári B., Pákozdi - Szontagh, Rózsás (Czéhmeiszter). Vezetőedző: Dopuda Igor

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor (Varga D.), Őz, Varga József, Lipóth - Pigler, Rózsa, Gáspár, Kiss Á. - Zsigmond L. (Konczi), Csörge. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Gáspár (66., 76.).

Jók: senki ill. Gáspár, Lipóth, Pigler, Kiss Á.

Némi vendég mezőnyfölényt követően a 20. percig kellet várni az

első helyzetre, ekkor Varga József éles jobb oldali lövését védte Deák Zala.

A 24. percben Juhász Mártont választották el a labdától a 16-oson belül gyanús körülmények között a nyéki védők. A 41. percben Szontágh Levente cselezte be magát a kapu előterébe, 10 méteres éles, lapos lövése alig kerülte el a bal sarkot. Az 55. percben Varga József 25 méteres lövése felperdült egy védőn és a felső lécről pattant a mezőnybe. A 66. percben egy eladott hazai labdát követően, Gáspár Máté 14 méterről, rövidre visszahúzott lapos lövésébe, Deák csak beleütni tudott, 0-1. A 76. percben Gáspár 24 méteres szabadrúgása vágódott a kapu jobb oldalába, 0-2. A 80. percben Varga Ferenc szabadrúgása kipattant, Palásthy Dávidról, Willerding Zsolt duplázását a védők hárították a kapu torkában. Az utolsó tíz percben a nyéki kontrák még két kapufát eredményeztek. A végére kitámadó és ezúttal enerváltan játszó lajosiak ellen,

megérdemelt vendég győzelem született.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Martonvásár – Csór Truck-Trailer 0–1 (0–1)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully Z., Horváth L. (Kádár), Jordáki, Gerebenics - Fügedi (Kóka, Pintér O.), Gábor Á., Süle, Keresztesi - Nagy R. (Füzér), Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor.

Csór Truck-Trailer: Lukács – Dreska, Kásler Bence (Báles A.), Kásler Barnabás, Tolnai M. - Báles Zs., Bogdány, Harangozó, Victor (Flavio) - Zs. Nagy, Ács. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

Gól: Kásler Bence (34.)

Jók: Gerebenics, ill. Bogdány, Zs. Nagy.

Hamisítatlan alsóházi rangadó, mindkét oldalon győzelmi álmokkal. Hazai oldalon némi aggodalomra adhatott okot, hogy a Csór legutóbbi idegenbeli fellépésén megverte a Mórt. Vélhetően kicsit jobb teljesítménnyel, mint amit itt láthattunk tőlük az első percekben, de persze a hazaiak sem nyűgözték le a lelátón ülőket. Mint később kiderült az izgalmak is vetekedtek Horváth Ilona szakácskönyvének alap receptjeivel. Említésre csupán egy szabadrúgás érdemes, de a vendégek ebből előbb a sorfalat, majd egy védőt lőttek telibe, harmadszorra pedig a kapus kezei közé gurítottak. Akadt egy gól is a34. percben, de ezt a hazaiak védőjének, Fügedi Ákosnak köszönhették, aki jó szívvel adott a csóriaknak egy labdát, Kásler Bence pedig nagy örömmel használta ki a lehetőséget, 0-1. A Martonvásár legnagyobb helyzetét Nagy Roland puskázta el, aki kiváló labdát kapott, majd ezzel ellentétes módon fejezte be a támadást, 11 méterről a kapufa mellé durrantva. A fordulás után az idő továbbra is csodálatos volt, a meccs pedig borzalmas. A 64. percben Gerebenics Norbert cselezett a büntetőterületen belül az alapvonal felé, a vendégek védője pedig a szabálykönyv kereteit áthágva állította meg. Ezután Jordáki Milán azt is megmutatta, hogyan ne lőjünk 11-est. Laposan, erőtlenül, alig helyezve. Mindezek ellenére még így is egyenlíthetett volna a Martonvásár, de a 80. percben Kádár József közelről inkább az erőre, mintsem a pontosságra törekedett, egyetlen perccel később pedig Jordáki éles szögből ismét inkább a kapust találta el, akárcsak a büntetőnél.

Tudósított: Szupkai Gábor

MÁV Előre FC Főnix – Sárbogárd 4–3 (4–0)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Mákos Márk Dávid.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Jungwirth, Kónya, Csiba (Tóth B.), Adorján (Jófejű) – Bolla Barnabás, Zólyomi, Király B., Pápai (Forró) - Andróczi (Rubos Barnabás), Balogh L. (Gruber). Vezetőedző: Pavlik József

Sárbogárd: Demeter (Brúzsa) – Vagyóczki, Luczek (Tóth P.), Horváth A., Mayer D. - Bencze, Simon V. (Fodor M.), Horváth Á., Farkas G. – Gráczer G., Joó (Finta). Vezetőedző: Pajor László

Gól: Kónya (6.), Tóth B. (31.), Pápai (33.), Balogh L. (34.), ill. Bencze (49., 54.), Mayer D. (88.)

Kiállítva: Tóth B. (59.).

Jók: az egész csapat, ill. Mayer D. Bencze

Tapogatózó játékkal kezdődött a találkozó, a 6. perctől eltekintve, amikor egy kavarodás után Kónya Krisztiánról a kapuba jutott a labda, 1-0. Az első húsz perc eseménytelenül zajlott, már akkor ment az adok kapok. Csiba Zoltánt le is kellett cserélni sérülés miatt a 20 percben, Tóth Barna érkezett a pályára, aki később főszereplővé vált. A 31. percben Tóth Barnához került a labda, aki 30 méterről óriási gólt szerzett, 2-0. Két perccel később Pápai Kristóf ugrott ki középen és a kimozduló Demeter Dániel mellett a bal sarokba gurított, 3-0. Nem telt el egy perc és megint zörgött a vendégháló, Zólyomi Dávid ment el a baloldalon, középre lőtt labdájára Balogh László érkezett és fejelt a kapuba, 4-0.

A második félidő rémálomként kezdődött a hazaiak számára, a 49.percben egy 16-oson belül lecsorgott labdát Bencze János pofozott a kapuba, 4-1. Majd öt perccel később Barsch Gábor szórakozott a labda felvétellel, amit Bencze kiszúrt, és a megszerzett labdát a kapuba vezette. 2-4. Nem volt elég a gyorsan bekapott két gól, az 59.percben Tóth Barna megkapta második sárga lapját és ezzel megfogyatkozott a Főnix FC. Még hátra volt, mint később kiderült 42 perc!

Többet birtokolta a vendégcsapat a labdát és sok lehetőséget alakított ki, de a fehérváriak állták a sarat, Barschnak kellett kétszer-háromszor nagyot védenie, Kónya és Jungwirth Máté folyamatos nyomás alatt volt, de mindenki tette a dolgát erején felül hogy kompenzálja a létszámhiányt. Egészen a 88. percig, amikor még Mayer Dávid talált a kapuba, ezzel beállítva a végeredményt.4-3. A rangadó 7 gólt, 10 sárga lapot egy piros mellett, a megyei futball mérkőzéseket nézve színvonalas találkozó volt.

Tudósított: Pavlik József

A Sárosd – Enying összecsapás a pálya alkalmatlansága miatt elmaradt, pótlásáról később döntenek.

Szabadnapos: Mány-Bicske II. (12.)

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd SE) 13 gól

2. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) 11 gól

3. Bezerédi Ádám (Móri SE) 10 gól