2023. november 18., szombat, 13:00

Sárbogárd SE (2.) – Lajoskomárom (9.)

Pajor László a Sárbogárd SE vezetőedzője: - Gratulálok a Főnix FC-nek, az első félidőben rettenetesen kihasználták a hibáinkat és Nagyon magabiztos előny elmentek a szünetre. Négygólos hátrányból jöttünk fel, és a második félidő alapján legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna. Amennyire az első játékrész a fehérváriaké volt, annyira a miénk volt a második. A három gól mellett még helyzeteket hagytunk ki, nagyon sajnálom, mert győzni szerettünk volna, de eggyel többet rúgott a Főnix. A Lajoskomárom ellen mindenféleképpen nyerni szeretnénk, ott vagyunk a második helyen, még véletlenül sem akarok leszakadni. A Lajoskomárom csapatát egyáltalán nem nézzük le, tavaly többször is megtréfálták minket, maximális koncentrációra van szükség ellenük. Nincs a bajnokságban biztos mérkőzés, szeretném, hogy jól játékkal és győzelemmel lépjünk túl az elmúlt héten. Szalai Ádámra ismét számíthatok, visszatérésével bővülnek taktikai lehetőségeink.

2023. november 19., vasárnap, 13:00

Tóvill-Kápolnásnyék (3.) - Mány-Bicske II. (12.)

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - A Főnix FC ellen szolgálatunk az egy pontra, végre igazi csapat voltunk a pályán, és, ha egy kis szerencsénk van, akkor talán még a végén meg is nyerhettük volna mérkőzést. Természetesen nem ízlett a pálya talaja egyik félnek sem, általában a gyengébb csapatokat támogatja a rosszabb minőségű pálya, talán ebből a szempontból mi élveztünk előnyt ellenük, látszódott, hogy nincsenek kibékülve a mély és göröngyös talajjal. A Lajoskomárom ellen jó futballoztunk, egyben volt a csapat, igaz csak 2-0 lett az eredmény, de a játék képe alapján lehetett volna nagyobb is a különbség. Voltak olyan szituációk, amelyeket a végén már elszórakoztunk, illetve rúgtunk három kapufát, ezzel szemben Palásthy Dávidnak egyszer volt védeni valója. Talán nekünk nem akkora hátrány, hogyha idegenben játszunk egy jó pályán, sokszor úgy érzem, hogy idegenben is otthon vagyunk, mert jó talajon a focizósabb csapatok közé tartozunk. A hétvégén nemcsak a Mányt kell legyőznünk, hanem a saját pályánkat is, mert így év végére eléggé elhasználódott, mivel sok csapat játszik rajta. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy megfelelő legyen a talaj, a héten meghengerezzük. Talán mi előrébb tartunk, mint ellenfelünk, akiknél minden évben megújult, és megfiatalodott a csapat, de feltétlenül győzelmet várok. Azért is lenne rá szükség, mert nagyon tapadnak mögöttünk ránk, sűrűsödik a mezőny. Czottner Ádámra nem számíthatok, ő még a Főnix FC ellen sérült meg, míg Szajkó Levente játéka kérdéses.

KK Grain KFT.-Mezőfalva (10.) – Sárosd (7.)

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Móron az első játékrész lehetett volna szorosabb, fej-fej mellett küzdött a két csapat, de helyzeteit a Mór kegyetlenül kihasználta, mi pedig nem tudtuk értékesíteni a lehetőségeinket. A második félidőre a csapat - ebben az időjárásban, és a pályán lévő dagonyázásban - elfogyott, amely arra fogható inkább, hogy a heti edzés látogatottság nem volt maximális. A szezon végére egy kicsit megtorpantunk, meg is fogyatkoztunk, a lendület viszont nem fogyott el azoknál a játékosoknál, akik rendszeresen látogatják az edzéseket, illetve a mérkőzéseket. Kiindulva a saját helyzetünkből - ahogy mi is a Mór elleni mérkőzés előtt szabadnaposak voltunk – lehet, hogy a Sárosd elleni találkozó ebben a tekintetben előnyünkre válhat, hiszen ők már két hete nem játszottak éles mérkőzést. Benne lesz a srácokban a bizonyítási vágy, hiszen utoljára lépünk pályára itthon, javítani is kellene az elmúlt három forduló eredményei után.

Enying (14.) – Martonvásár (13.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - A mezőfalvai fellépésünkhöz képest itthon, a Mór ellen nem ment a foci. Sok hibával, sok labdavesztéssel játszottunk, és ezt könyörtelenül megbüntették a vendégtámadók. Ezúttal még a szerencse sem állt mellénk, de mindent egybevetve megérdemelten nyert a Mór. A Martonvásár elleni hatpontos találkozón kötelező győzelmet várunk el a csapattól, bár ez remélem, nem nyomja rá terhét a játékosokra. Ha sikerül az elején megszereznünk a vezetést, hamar lekerül az a bizonyos nyomás, és tudunk önfeledten focizni. Ebben az esetben nem lehet kérdés a győzelem kiharcolása. Minden más forgatókönyvre megpróbálunk felkészülni, de azt kell, mondjam, idén nehezen megy a játék hátrányból. Mindenesetre teljes vállszélességgel állunk a teljes csapat mögött, és bízunk benne, hogy itthon tartjuk a három pontot. Nem titok, mivel sok a sérültünk, és betegünk jól jött a néhány napos csúszás a Sárosd ellen, viszont így is nehezebben fogunk összeállni.

Csór Truck-Trailer (11.) – Tordas (5.)

Csongrádi Ferenc a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Martonvásáron nehéz, küzdelmes mérkőzést játszottunk, ha nem is látványos játékkal, de kiszenvedtük a győzelmet. Az eredménnyel elégedett vagyok, a mutatott játékkal kevésbé, tudunk ennél jobban is játszani, ám nagyon értékes ennek a három pontnak a megszerzése. A Tordas ellen feltétlenül jobb teljesítményt kell nyújtaniuk, ellenfelünk élcsapatnak számít. Tisztában vagyok, azzal mire lehet ellenük számítani, láttam őket az Ikarus ellen. Victor Michelre nagy valószínűséggel nem számíthatok, nem jött rendbe a lába, míg Dreska Dominik öt sárga lapos. Mindenesetre bizakodva készülök a mérkőzésre, mert legutóbb gyengébb játékkal sikerült nyerni, most már itthon kellene bizonyítani idegenbeli győzelmek után.

Ikarus-Maroshegy (6.) – Ercsi Kinizsi (8.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Talán ki lehetett volna többet hozni a Tordas elleni mérkőzésből, de nulla nullánál két ziccerünk volt szemben a kapussal, amelyek kimaradtak, ilyenkor általában ezt megszokták büntetni az ellenfelek. Nem történt ezúttal sem másként, és közvetlenül a szünet előtt kaptunk egy gólt. Akárcsak a Sárosd ellen, ismét egy futballra alkalmatlan pályán játszottunk, nem is értem mi értelme van ilyen körülmények között ezeknek a mérkőzéseknek, mert ez senkinek nem jó és nehéz is így értékelni. A sarat dagasztotta mind a két csapat az egész mérkőzésen. Zömében jól küzdött a csapatunk, párharcokat nyertünk ezen a talajon is, úgy, hogy fizikumban erősebb volt a Tordas nálunk. Tudtuk azt is rögzített szituációból veszélyesek, ezeket jól hárítottuk. Idegenben nekünk négy-öt helyzetnél több nem szokott lenni, ezek az egyet se tudunk kihasználni, akkor nem érdemlünk pontot. Reális volt a Tordas győzelme, jobban éltek a lehetőségeikkel. Jó csapatnak tartom az Ercsit, veszélyes az előre játékuk, jó focit játszanak, ráadásul fölényes győzelemből érkeznek. Bizonyára kőkemény, kiélezett mérkőzés lesz, olyan tapasztaltabb játékosuk van, mint nekünk, de a hazai pálya előnye nálunk van. Eddig egy mérkőzés kivételével itthon nyerni tudtunk, bízom benne, hogy ez így is marad. A hiányzók tekintetében nem történt javulás, sőt múlt héten Horváth Zsolt is megsérült Falusy Bálint mellett, úgy tűnik, hogy ezt a hátralévő két fordulót már nélkülük kell lejátszanunk.

Bodajk SE (15.) – MÁV Előre FC Főnix (1.)

Kovács Zoltán a Bodajk SE vezetőedzője: - Nagyon rosszul alakult a mérkőzés Ercsiben, lényegében már az elején az egyéni hibáknak köszönhetően elment a meccs. Ezt követően már csak kapkodtunk, futottunk az eredmény után, ráadásul nagyon lendületes játékot mutatott a hazai csapat, nem volt sok esélyünk ellenük. A Főnix FC ellen tisztességesen szeretnénk helytállni, többet nem hiszem, hogy elvárhatok a csapattól. Látszik és érződik, hogy nem tett jót az utóbbi hetek sikertelensége, és alábbhagyott a korábban látott lelkesedés. Általában, ha megkapjuk, az első gólt utána több játékoson érzem, hogy feladta, pedig elképzelhető, hogyha összeszednénk magunkat egy kicsit, akkor fordíthatnánk, de sajnos ez nem így van. Nagyon nagy akarásra, és küzdőszellemre lenne szükség, ahhoz hogy ez megváltozzon, hogy ők a játékosok is elhiggyék, több van bennük. A sorozatos kudarcok elveszik főleg a fiatalok önbizalmát, egy apró siker kibillenthetné őket ebből a letargiából. Vannak sérültjeink, vannak, akik Időközben feladták, úgyhogy nem lesz teljes a csapat, és ezt sem könnyíti meg a dolgunkat.

Szabadnapos: Móri SE (4.)