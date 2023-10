MÁV Előre-Foxconn - Kecskeméti RC 3:0 (20, 19, 22)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Adler László, Mezőffy Zsolt

MÁV Előre-Foxconn: Szabó V. 5, Janke 11, Ambrus 7, Tomanóczy B. 4, Koci 12, Pesti 12. Csere: Takács M. (liberó). Vezetőedző: Dávid Zoltán

Kecskeméti RC: Török, Kecskeméti 11, Boldizsár 5, Gacs 7, Farkas P. 6, Varga P. 15. Csere: Bogdán (liberó), Balla. Vezetőedző: Deák Márk

Pikáns összecsapás várt több fehérvári számára, hiszen Dávid Zoltán vezetőedző korábban játszott, és irányította is a vendégeket, míg Pesti Marcell 2014 és 2020 között szerepelt a Hírős-város csapatában, és Szabó Vilmos szintén itt kezdte pályafutását.

Emellett pedig a Loki erre a találkozóra amolyan főpróbaként tekintett a jövő keddi CEV Challenge Kupa-találkozónak, amelyet Tatabányán rendeznek és az osztrák VCA Amstetten NÖ lesz a kék-fehérek ellenfele.

A MÁV Előre-Foxconn azon kevés együttesek közé tartozik, amely eddig mindhárom mérkőzését megnyerte, míg a Kecskemét két győzelem mellett egy vereséget jegyzett a meccs előtt. Pesti Marcell pedig betegségéből felgyógyult, úgyhogy a kezdő hatosban kapott helyet a fehérváriaknál.

A jobbára fiatalokból álló látogatók bátran kezdtek, majd Redjo Koci nagy ütése ért célba, és először volt az előny a Fehérvárnál 2:1-nél. Mindenestre a folytatásban is jól tartotta magát a KRC, főleg Boldizsár Péter villogott náluk. Fej-fej mellett haladtak a felek, de a nyitásokkal bajban voltak a csapatok, egymás után többet rontottak. Majd Szabó Vilmos ejtése ragadta tapsra a publikumot, igaz nem tudott kétpontos vezetést kiharcolni a MÁV Előre, egészen 10-ig, 10:8. Más kérdés, hogy nem volt hosszú életű a hazaiak öröme, mert egalizáltak a vendégek. Így ment ez zsinórban, két pontnál nagyobb differencia nem volt a csapatok között, jól védekezett a KRC, és csak 20:17-nél lett először hárompontos a Loki előnye. A játszma hajrájára kissé fogyott a kecskeméti lendület, ezt kihasználta a MÁV Előre, és a végjáték az övék lett.

A második szettet Szabó V. pontot érő ütése vezette be, ezt követően Ambrus Bence is növelte saját pontjai számát, amely ekkor sorrendben a harmadik volt. 5:2-nél alakult ki először háromfóros hazai vezetés, ám ez sem rendítette meg a Gacs Dánielt, aki próbálta csapatát közelebb „tolni” ellenfeléhez. Pesti azonban tett arról, hogy mindez nem következzen be, és 7:3-nál kénytelen volt a vendégek mestere, Deák Márk időt kérni. Úgy tűnt ez jót tett, mert Varga Péter ki is egyenlített egy blokkról lepattanó labdával, 8:8. Ezután Ambrusnak volt két pontot érő sánca, és visszaállt a négy pontos különbség, 14:10. Szép lassan araszolgatott ezt követően előre a Loki, igaz annyi teret engedett riválisának, hogy közelebb engedte magához. Elérte 20. pontját a fehérvári legénység, erre megjött a szurkolók hangja is, hiszen szemmel láthatóan komoly erődemonstrációt láthattunk tőlük, és magabiztosan nyerték ezt a játékrészt.

A harmadik játszma eleje szorosan alakult, megint nehezen szabadult a MÁV Előre-Foxconn, és 7:5, és 9:6 után úgy látszott sebességet váltottak, bár nem adta olcsón a bőrét a KRC, és 11:10-re fel is zárkózott. Pesti és Koci, valamint az amerikai légiós Christian Janke vezérletével ment előre az „Előre”, és fontos pontokat gyűjtött. Utolsó erejét összeszedte a KRC, több sánca eredményes volt és izgalmassá tette a játszma és a mérkőzés végjátékát, amelyet végül bezsebelt a házigazda, így továbbra is őrzi makulátlan mérlegét, egy szettet sem veszítve.



- Mindig veszélyes egy ilyen csapat ellen. Fiatalok, tele vannak ambícióval, ráadásul eddig nekik sem volt olyan komoly mérkőzésük, amiből le lehetett volna vonni következtetéseket. Nagyon szépen játszottak az első szettben. A másodikban azonban már jobban lehetett olvasni a statisztikából a játékukat. Ami ma nálunk nagyon működött, az a védekezés, különösképpen Takács Milánnál. A blokkoknál viszont még csiszolni kell az időzítésen. – mondta az összecsapás után Dávid Zoltán, a MÁV Előre Foxconn vezetőedzője.