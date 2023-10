Arconic-Alba Fehérvár – MVM-OSE Lions 90-80 (30-22, 23-19, 22-17, 15-22)

Székesfehérvár, 2000 néző

Vezette: Benczur Tamás, Tőzsér Dénes, Nyilas István

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 9, Kass -, Barnett 14/12, Dickey 14, Philmore 9/6. Csere: Vojvoda 29/15, Martin 4, Takács Martin, Balogh M. 6, Takács Milán 5, Góbi. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

MVM-OSE Lions: Riddley 20/3, Szabadfi, Gholston 33/18, Thomas 8, Polutak 6. Csere: Ruják, Hollis-Jefferson 4, Balsay 4, Gáspár, Illés 5/3, Árva-File, Werner. Vezetőedző: Simon Petrov

Kipontozódott: Polutak (28.), Szabadfi (37.), Philmore (38.), Balsay (40.)

Mindkét csapat remekül rajtolt, két megnyert összecsapás után találkoztak a Gáz utcában, bár a nyár folyamán egyszer már megmérkőztek az MVM Bányász Kupa fináléjában. Azt a mérkőzést az oroszlányiak nyerték hat ponttal, de a felkészülési időszakban történt mindez, így aztán a 102-96-os végeredményből messzemenő következtetéseket nem lehetett levonni. Arra azonban jó volt, hogy Alejandro Zubillaga valamelyest megismerhette az „oroszlánokat”, és talán könnyebben fel tudták készíteni a csapatot.

A bemelegítés közben elszánt tekinteteket láthattunk, és a meccsre is már egy órával a feldobás előtt készült, „hangolt” a szurkolósereg 10 esztendős dobosa Vén Bence, akivel egyre több városi sporteseményen találkozhatunk, és nemcsak jégkorongon, hiszen nem titok, a legendás, fájóan fiatalon elhunyt ifjabb Ocskay Gábor unokaöccséről van szó. Más kérdés, hogy ezúttal egy 99-es számmal ellátott Vojvoda trikó feszült rajta.

Volt is oka pörgetni a dobverőket, mert Isiah Philmore tűpontos triplája vezette be a mérkőzést, és az ezt követő büntetője is célba ért. A kezdeti bizonytalankodás után a 3. percben De Andre Gholston viszont egy ügyes labdalopás után egyenlített, és Imran Polutak révén már előnyhöz jutottak, 4-7. Vojvoda Dávid beállásával nemcsak gyorsabb, hanem eredményesebb is lett a kék-fehérek játéka, de ettől függetlenül szorosan tapadt vendéglátóira az OSE, bár az 5. percre Syani Chambers büntetőjével ismét négypontos Alba előnyt jegyezhettünk. Vojvoda egyéni akciójából alakult ki az addigi legnagyobb különbség, és ekkor már időt is kért Simon Petrov, 20-14. Gholston azonban továbbra is gondot okozott, még alig telt el 7 perc, és már 9 pontnál járt az amerikai. Ugyanez volt elmondható hazai oldalon is, Vojvoda ellenállhatatlanul játszott, és az első negyed végére 13 pontig jutott. A játékrész hajráját is megnyomta a Fehérvár, Philmore duplája is a lehető legjobbkor jött, bár Chambers kihagyott ziccere némileg borzolta a kispadon helyet foglaló edzői stáb idegeit. A tízpontos differencia így is meglett, a 10. percben Chambers büntetőiből, 30-20.

A második etap elején Vojvoda ott folytatta, ahol korábban abbahagyta, a „Kígyó térről” eresztett meg egy hármast, amely akadálytalanul hullott a gyűrűbe. Állandósulni látszott a tízpontos Albás előny, amelyet egy-egy sikeres büntetővel szakított meg ellenfele. Látványos, és szépen kidolgozott támadások kísérték a fehérváriak útját, melyekkel láthatóan nem tudtak mit kezdeni vendégeik. Csatlakozott Vojvodához James Dickey is, aki szintén megbabonázta néhány alkalommal a piros-feketéket. Jordan Barnett pedig a 13. percre kialakította a 16, majd a 19 pontos különbséget, 50-31. A szünet előtt némileg lazított a gyeplőn az Alba, de annyira azért nem, hogy riválisa kellő lőtávolon, tíz ponton belülre férkőzhessen.

A pihenő után Barnett trojkája örvendeztette meg a hazai drukkereket, majd ezután Gholston pillanatai jöttek, de így is húsz ponttal több állt a fehérvári csapat neve mellett az eredményjelzőn, 56-46. Az első félidőhöz hasonlóan következett egy húzd meg-ereszd meg játék, visszavett sebességéből a házigazda, de amikor szükség volt rá, akkor Vojvoda rálépett a gázra, és így tízen kívül maradt az OSE. Gholston volt az egyedüli, akivel számolni kellett, mert ő nem hagyta magát, és triplája hosszú idő után tényleg tíz pont alá hozta csapatát, 62-56. Aztán ki más? Vojvoda! Nem hagyta annyiban, és nyugtatólag ható hármassal válaszolt, a hátralevő időben pedig okosan játszva 17 pontos előnnyel vághatott neki az Albások a záró negyednek.

Az OSE centerei kidőltek, így lényegében a palánk alatti csatát már a harmadik etapban megnyerte az Alba, így kívülről próbált operálni ellenfelük – több, kevesebb sikerrel.

A fehérváriak győzelmét nem veszélyeztette semmi, a vártnál magabiztosabban húzták be a meccset.