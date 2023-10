FEHA19 – Corona Brasov 4-2 (1-1, 2-0, 1-1)

Székesfehérvár, 228 néző. Vezette: Gebei G., Németh, G., Gebei B., Muzsik.

FEHA19: Melnichuk – Rachinskiy, Kasinski, Dobos (1), Lászlóffy, Blasko 2 – Falus 1, Hazeldine, Nádor, Keceli-Mészáros (1), Ambrus Cs. – Bogesic, Csollák (2), Farkas L., Németh Z., Dézsi – Bajkó, Salamon, Alapi 1, Balasits, Zezelj. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Brassó: Dubeau – Williams (1), Piche 1, Schaber, Kóger (1), Van Wormer – Borisenko, Clarke, Blackwater, Valchar, Kovács – Farkas T., Bors, Sills 1, Zagidullin (1), Szabó K. – Gajdó T., Gajdó B., Vasile, Rkaly-Boldizsár. Vezetőedző: Dave MacQueen.

Kiállítások: 12, ill. 14 perc.

Kapura lövések: 31-33.

Nagy elánnál kezdtek a csapatok, az első komolyabb helyzetre mégis majdnem három percet kellett várni, ekkor Farkas László kerülte meg a kaput, de végül a kapuvas mellé húzta a pakkot. Jól mentek a hazai lábak, a Brassó többször is beszorult, látszódott, hogy a két nagyobb vereséggel rajtoló fehérváriakban nagy a bizonyítási vágy. Aztán következett egy brassói emberelőny, Csollák ülhetett ki két percre, de ezt átvészelte a gárda. Kiegyenlítettebb lett a játék, Szabó Krisztián ziccere maradt ki. Hat és fél perccel a játékrész vége előtt megszerezte a vezetést a Corona, Piche ért bele jól egy távoli bombába, 0-1. A lefújás pillanatában sikerült az egyenlítés, a negyedik sor megvillant, egy szép támadást Alapi zárt le közelről, 1-1.

A második harmad elején beszorult a FEHA19, Melnichuk többször is bravúrral segítette ki társait. Szűk négy perc eltelte után kissé váratlanul megszerezte a vezetést Anatoli Bogdanov alakulata, négy a négy ellen Falus fejezett be közelről egy kontrát, 2-1. Ismét kicsit jobban irányította a mérkőzést a Corona, Blackwater helyzeténél hatalmas védést mutatott be kétszer is a kék-fehérek kapusa. Fehérvári részről megvolt a veszély a kontrákban, fordulatos találkozót láthatott az a kevés néző, aki kilátogatott a Raktár utcába. A játékrész végén sokasodtak a vendégek lehetőségei, ezt a folyamatot azonban egy hazai emberelőny megakasztotta, nem is akárhogy, hanem egy gól formájában. Jan Blasko közelről használt ki egy jó középre adást, 3-1.

Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek a harmadik harmad elején, egyik kapus sem unatkozott, egyaránt benne volt a levegőben, hogy a Brassó közelebb zárkózik, de a negyedik hazai találat is. Három és fél perc után Csollák kapott két perces kiállítást, de a fórban a kék-fehérek találtak be. Blasko szerzett korongot majd egy szép csel után a kapuba lőtt, 4-1. A vendégek egyre idegesebbek voltak, a fiataloknak állniuk kellett a sarat, egyre több kakaskodás volt a jellemző. Nyolc perccel a vége előtt nagy esélyt kapott a FEHA19 ahhoz, hogy lezárja a találkozót, majd öt a három ellen is támadhattak a hazaiak. A lehetőség oda lett, sőt négy perccel az utolsó dudaszó előtt a Brassó jöhetett öt a négy ellen.

Sikerült is szépíteni a Coronának Sills révén, ám ez nem veszélyeztette a FEHA19 győzelmét, a fehérvári fiatalok első pontjaiknak örülhettek csütörtök este.