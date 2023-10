Nyolc fiatal versenyzőt küldött ringbe a jelenleg legeredményesebb székesfehérvári ökölvívó klub a nyírségi országos bajnokságon. Ugyanakkor a tudatosság elve mentén a még csupán serdülő korú Turós Levente is kesztyűt húzott, hasznosan töltve az időt a nagyobb korcsoportok ob-viaskodásai alatt.

– Ezen az országos bajnokságon az öt érem mellett rendkívül fontos tapasztalatokat szereztünk, de ami a legfontosabb, hogy komoly gátakat sikerült magukban ledönteniük a versenyzőknek – tekintett vissza az ifi és junior ob eseményeire Turós Arnold, a Fehérvár Küzdősport SE vezetőedzője.

A legnagyobb lépést a klub egyik amazonja, Hippeller Panna tette, aki az immár felnőttek között öklöző Nagy Evelint követi a bajnokok útján. Hippeller idén eddig minden kiemelt hazai és nemzetközi versenyt megnyert, így eséllyel pályázott a magyar bajnoki címre is. Az ifjúságiak 57 kilogrammos súlycsoportjában Fülöp Nikoletta lépett elé a döntő csatában. Nem sokáig maradt állva a BRS versenyzője. Hippeller Panna elsöprő támadásait, valamint a nagy erőkülönbséget látva a bíró az első menetben leállította a mérkőzést. Hippeller Panna ifjúsági magyar bajnoki címet ünnepelhetett.

A bajnok, Hippeller Panna és edzője, Turós Arnold

Fotó: CHRYZTOPH

Az ifjúsági fiúk 80 kg-os kategóriájában Tóth Adrián összesen három mérkőzést vívott az országos bajnokságon. Szépen menetelt, de a döntőben 3-2-es megosztott pontozással alulmaradt a pécsi Ébner Kristóffal szemben. Tóth ezüstéremmel járult hozzá a Fehérvár KSE eredményességéhez.

Az ifik 86 kilogrammos súlycsoportjában Nagy Csaba két meccset bunyózott végig. Hatalmas meglepetésre a dobogóig verekedte magát annak ellenére, hogy számára inkább a tapasztalatszerzés volt a cél. Mint ahogy edzője fogalmazott, a hatalmas szíve vezette bronzéremre.

A junior 63 kg-ban induló Illés Nóra szereplésének inkább pedagógiai okai voltak mint sem szakmai, de egy jó sorsolással ezüstérmet szerzett az országos bajnokságon.

A szintén juniorkorú Nagy Zsófia az 50 kilogrammos hölgyek között verekedte magát az elődöntőig. Ott azonban nem léphetett a kötelek közé, mert egy korábban beszedett tarkóütés miatt fájt a feje. Edzője, Turós Arnold nem engedte bokszolni, de így is bronzérmet ért a más szakemberek számára is szembetűnő, megalkuvást nem tűrő stílusa.

A klub három további ökölvívójának, Fekete Leonnak, Panka Dominiknek és Németh Zsoltnak ezúttal nem sikerült érmet szerezniük.

Mint ahogy most érem nélkül maradt Turós Levente is. Persze, ő nem is indult, hiszen még serdülő, és saját korosztályának országos bajnokságára készül rendületlenül. A felkészülés kiváló állomása volt, hogy Levi összesen 13 menetet tudott bokszolni egy nálánál idősebb versenyzővel.

– Összességében nagyon jól bokszoltak a gyerekek és nagyon jó csapatot alkottunk – értékelt röviden, de beszédesen Turós Arnold.