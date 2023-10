Ma este 18 órakor a Videoton Oktatási Központban teljesen átalakult játékos állománnyal várja az UTE gárdáját a Loki női csapata. A keret kialakításakor látszott, hogy a tavalyi évvel ellentétben idén más célokért fognak küzdeni a kék-fehérek az előző szezon hajrája óta az együttes vezetőedzője, Lukasz Przybylak irányításával. A fehérváriak, mint arra sokan emlékezhetnek az utolsó pillanatban harcolták ki a bennmaradást az MTK Budapest ellen, most azonban egészen biztos, hogy a dobogót fogják célba venni. Ehhez több rutinos, válogatott játékost szerződtettek – Vacsi Evelin, Pallag Ágnes, Vezsenyi Adrienn, és ismét csatasorba állt gyermeke születése után a visszatérő - ős fehérvári - Király-Tálas Zsuzsanna is.

A férfiak két összecsapással melegítettek be a vasárnap 18 órakor kezdődő Pénzügyőr SE elleni rangadóra. Dávid Zoltán vezetőedző tanítványai előbb a DKSE, majd a MAFC-BME csapatait is játszma veszteség nélkül győzték le, de az igazi fokmérő a „fináncok” elleni találkozó lehet számukra. A Pénzügyőr SE szintén két győzelemmel rajtolt, a MAFC-BME-t és a MEAFC Miskolcot egyaránt 3:1-re múlták felül. Tavaly az alap és a középszakaszban négyszer találkoztak, mindkét együttes kétszer-kétszer győzte le riválisát.