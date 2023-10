David Pickthall a nyolcvanas évek derekán versenyzett Budapesten, utoljára - immár sportvezetőként - 2017-ben járt hazánkban. Azóta a VTSE előrelépett létszám és eredmények tekintetében is.

-Tehát fontos volt látnia, hogy a szervezet folyamatosan bővül Magyarországon és fejlődik. Továbbá december óta több klub is csatlakozott az IFK Hungary-hez, amit pedig szintén fontos volt személyesen is látnia és megismerni a klubok vezetőit – közölte a szigetországi sportvezető látogatása kapcsán Bőke Béla.

Pickthall az edzést Zámolyon dirigálta, több mint 60 sportoló képviselte a Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesületet. Általános technikai edzést tartott, ügyelve arra, hogy több a kezdő és fiatalabb harcos, majd egy rövid páros gyakorlat keretében küzdelembe illeszthető kombinációkat gyakoroltak. Az edzés elején átadta három mesternek a nyári danvizsgán megszerzett újabb fokozatukhoz tartozó övet és dandiplomát: Sensei Kreitl Péter 3.dan, Senpai Gudmon Gábor 2.dan és Senpai Kreitl Viktória 2.dan.

Másnap Jászberénybe és Nagykátára látogatott az angol sportvezető, ahol az egyik újonnan csatlakozott klub, a Yakuzák SE/Y Akadémia edzőtermeit nézte meg, valamint edzést is tartott a közeli három klubból érkezett több mint 40 karatékának. Aztán visszatért Fejérbe, néhány fekete öves mesternek tartott formagyakorlat továbbképzést a székesfehérvári Harinezumi Dojoban, az eseményen a magasabb öves katákról is ejtettek szót.