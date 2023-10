DVTK Jegesmedvék – FEHA 19 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)

Miskolc, 1145 néző

Vezette: Rencz Dániel, Németh Márton, Kocsány Balázs, Pálkövi Botond

DVTK Jegesmedvék: Voris – Verveda, Szathmáry 1, Kulesov (1), Páterka 1, Berdnyikov - Szalay, Hill, Esteves (1), Lövei 1, Razumnjak - Skrabov, Vojtkó, Makai, Miskolczi, Mattyasovszky - Fazakas, Pecsét, Csiki, Farkas M. Vezetőedző: Steve Kasper

FEHA 19: Márkus – Racsinski, Csollák 1, Ambrus Cs., Dobos, Blasko - Falus, Hazeldine, Zezelj (1), Nádor, Antonijevic – Genadzy, Bajkó, Németh Z., Fekete, Farkas L. – Salamin, Balasits, Alapi, Dézsi Barnabás. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov

Kiállítás: 6, ill. 6 perc

Nem sokkal a kezdés előtt, kiderült, hogy közlekedési fennakadások miatt húsz percet csúszott a mérkőzést indító sípszó.

Legutóbb Székesfehérváron Márkus Levente az egész mérkőzést figyelembe véve 34 lövésből 33 alkalommal tudott hárítani, és csupán a záró felvonás közepén Lövei Dávid lövése jutott túl rajta, vagyis a Jegesmedvék nem tudtak egyenlíteni, és a FEHA19 sikerével ért véget az összecsapás.

A 4. perc elején emberelőnybe, és egyúttal első helyzetéhez is jutott a FEHA 19, de Roman Racsinszkij nagy lövése Janis Voris zsákmánya lett. Majd Szalay Boldizsár lövésébe beletette Lővei a botját, és csak a kapuvas mentette meg Márkus Leventét a góltól. Ezt követően Martin Hill lövése után csak milliméterek hiányoztak a házigazdák találatához a 8. percben. Majd szinte a semmiből előnybe került a FEHA 19, Csollák Márkó kapott teljesen üresen Anze Zezeljtől egy átadást, és a bekk lövése átcsorgott Vorison, 0-1. Összekapta magát a DVTK a bekapott gól után, többször teremtettek veszélyes szituációt Márkus ketrece előtt, de nem éltek ezekkel.

A középső harmad is miskolci rohamokkal indult, de parázs jelenet mégis a hazai kapu előtt történt, Voris és a túlságosan vehemens Németh Zalán akaszkodott össze, utóbbi ezért kisbüntetést kapott, amelyet aránylag könnyedén túléltek a kék-fehérek. Az agilisan játszó Miskolczi Márk kapuvasat lőtt, majd Csíki Hunor is a mennybe mehetett volna, de elpuskázta sanszát. Veszélyesebben játszottak a Macik, és a 30. percben Szathmáry Simon az egyébként jól teljesítő Márkus mamutjai között megtalálta a rést, 1-1. Aztán a második fórból kis híján a vezetést is átvették a piros-fehérek, Alekszandr Skrabov Travis Verveda lövése után duplázott, de ezt is hárította Márkus. A 36. percben Falus Ádám előnyből eresztett meg egy jól irányzott löketet, ez a kapuvason csattant, de a következő támadásnál, Vladiszlav Kulesov egyéni akciójánál is kevés hiányzott a gólhoz.

A záró húsz perc miskolci gólokkal kezdődött, a 44. percben tíz másodperc alatt kétszer használták ki a fehérvári bekkek bizonytalanságát. Előbb Páterka Bence koronglopása végződött góllal, utána pedig Lővei Gianluca Esteves passzából lőtte a kapu közepébe, 3-1. A hajrában még nagy erőket mozgósítottak a vendéglátók, de már nem tudták mattolni Márkust.