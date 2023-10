Felcsúti szemszögből nagyon rosszul kezdődött el a találkozó, hiszen már a 4. percben bajba került a PAFC. Stieber 14 méteres lövését Soisalo bal kézzel blokkolta, következett a VAR, majd a videózás után Antal Péter játékvezető büntetőt ítélt. A labda mögé Stiber állt, Markek ugyan nem találta el az irányt, de szerencséjére a hazaiak játékosa a lécet találta el. A 10. percben már Demjénnek volt dolga, először Kocsis, majd Stronati is próbára tette a hálóőrt. Aztán már nem volt menekvés a fővárosiaknak, Soisalo szögletét Batik fejelte be, 0-1. Ezt követően enyhe mezőnyfölénybe játszott az MTK, de nagy veszélyben nem volt a Puskás vezetése. Aztán a félidő hajrája sajnos a sérülésekről szólt, Először Bobál bokája sérült meg, hordágyon kellett levinni a védőt. Aztán a 38. percben sikerült megduplázni a felcsúti előnyt, Soisalo ugratta ki Grubert, a fiatal támadó pedig becsapva védőjét 19 méterről a rövid alsóba lőtt, 0-2. Nem sokkal később Stiber szabadrúgását kellett kitolnia a Fejér vármegyeiek kapusának, majd egy beadásra is ki kellett mozdulnia Markeknek, de közben ütközött Szolnokival, mindkettejüket ápolni kellett, a vendégek csapatkapitányának még az orra is vérzett. Az ápolások miatt több mint nyolc perces hosszabbításban Nagy és Soisalo is veszélyeztetett, de Demjén védett.

Sajnos Szolnoki enyhe agyrázkódást kapott, így félidőben le kellett cserélni, de ezen kívül is még két változást eszközölt Hornyák Zsolt, az előny ellenére a játék képével nem lehetett elégedett a felcsútiak mestere. Aktívabb lett a Puskás a második félidőre, keményen letámadta az MTK-t, egy ilyen labdaszerzést követően Slagveer fejesét védte bravúrral Demjén. A 65. percben megszerezte harmadik gólját a Puskás Akadémia. Kényelmesen támadhatott a PAFC, Colley hozta fel a labdát, majd Corbuhoz került a játékszer, aki átverve védőjét visszarúgta a rövidre 18 méterről, Demjén még csak el sem tudott vetődni, 0-3. Nem állt meg a Puskás, tíz perc múlva jött a következő csapás. Slagveer adta be a labdát jobb szélről, Colley lekészítette Nagy Zsoltnak, aki nyolc méteről gyönyörűen tekert a hosszú felsőbe, 0-4. A hosszabbításban Favorov is betalált még fejjel, így 5-0 lett a vége. A Puskás Akadémia a Kisvárda után az MTK-tól sem kapott gólt, Hornyák Zsolt együttese tapad az élbolyra továbbra is.

MTK Budapest – Puskás Akadémia 0-5 (0-2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1200 néző. V.: Antal (Bornemissza, Márkus)

MTK: Demjén – Héj, Kocsis, Bobál (Spalek 37.) – Kovács Miknyóczki (59.) Varju (Végh 68.), Kata, Antonov –Stieber (Molnár 60.), Zsóri, Bognár. Vezetőedző: Horváth Dávid.

PAFC: Markek – Szolnoki (Favorov a szünetben), Golla, Stronati, Ottewil – Batik, Levi (Plsek a szünetben), Corbu – Soisalo (Slagveer a szünetben), Gruber (Colley 59.), Nagy (Komáromi 85.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Sárga lap: Stieber (45+3.), ill. Corbu (58.)

Gól: –, ill. Batik (10.), Gruber (38.), Corbu (65.), Nagy (74.), Favorov (91.)