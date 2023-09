Nyáron nagy port kavart Kevin Constantine a magyar jégkorongban, hiszen alig egy hónappal a szezon kezdete előtt felmondott a Volánnál és a magyar válogatottnál is, ezzel igen nehéz helyzetbe hozva mindenkit. A fehérvári klub és a hírek szerint az MJSZ is jogi útra tereli a dolgot, hiszen az amerikai szakembernek érvényes szerződése volt az új évadra is.

Kevin Constantine a WHL-ben érdekelt Wenatchee Wild vezetőedzője lett, a nyári döntésében nagy szerepe volt, hogy a családjához közel tud így dolgozni, segítője pedig pont az az Andrew Sarauer lett, aki nyáron visszavonult. Úgy tűnik Constantine Amerikába való visszatérése nem megy zökkenőmentesen, ugyanis a liga feltételezett jogsértések miatt felfüggesztette a vezetőedzőt. A vizsgálatot a hírek szerint WHL játékosszakszervezete folytatja majd le, így könnyen elképzelhető, hogy a játékos(ok) panaszolták be a szakembert.