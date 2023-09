Puskás Akadémia FC – DVTK 3–4 (0–2)

Felcsút, 20 néző. Vezette: Kulcsár Katalin

Puskás Akadémia FC: Dannback, Bokor, Szemán-Tóth, Palakovics, Harmat, Sinka, Tuza (Zán-Fábián, 46.), Tamók (Grönberg, 59.), Pécsi (Tóth Zs., 63.), Kovács A. (Laine, 66.), Szarvas. Vezetőedző: Halászi Kinga

DVTK: Orgoványi, Smajic, Boros, Oláh (Nagy P., 90.), Krisztin, Geréd, Komlós, Sain, Nagy L. (Mikó, 75.), Somogyi, Madarász (Hiba, 88.). Vezetőedző: Bém Gábor

Gól: Zán-Fábián (50.), Tóth Zs. (78.), Grönberg (90+4), illetve Oláh (5.- büntetőből, 34., 73.), Krisztin (55.)

A bajnokságban eddig szárnyaszegett teljesítményt nyújtó Diósgyőr nekiesett a Puskásnak, az ötödik percben Oláh Adrienn ki is harcolt egy tizenegyest, amit be is vert, 0-1. Sőt, a szünet előtt Oláh duplázott, s kétgólos hátrányba került az első négy élvonalbeli meccsét megnyerő PAFC. Büntetőből sem sikerült szépíteni, mert a Palakovics tizijét Orgoványi védte.

Zán-Fábián Panna - mint legutóbb Fehérváron - most is remek cserének bizonyult a szünetben. Az 50. percben Palakovics kapott pontos passzt a bal szélen, néhány lépés után középre passzolt, Zán-Fábián pedig közelről a hálóba helyezett, 1-2. Robogott a felcsúti csapat az egyenlítésért, de egy kontrából Krisztin Sára helyezett a hosszú sarokba, 1-3. Óriási hazai helyzetek maradtak ki, erre válaszul Oláh egy szabadrúgást emelt a hálóba, harmadik gólját szerezve ezzel, 1-4. Komoly offenzívát indítottak a felcsúti lányok, a 78. percben Palakovicshoz tálalt Tóth Zsókához, aki nem hibázott, 2-4. A hosszabbításban még Minea Grönberg kotort a kapuba egy labdát, de az egyenlítésre már nem maradt idő.