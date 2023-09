Pécsi sikere után a tabella 8. helyére ugrott az AFC Csákvár csapata, persze ez annak is köszönhető, hogy ezt megelőzően is megnyerte két mérkőzését, így hármas győzelmi széria után várhatja barcikai riválisát. A Kazincbarcika tavaly sok borsot tört a kék-sárgák orra alá, hiszen oda-vissza jobbnak bizonyultak náluk. Előbb, több mint egy éve Barcikán nyertek a házigazdák 2-0-ra, majd Csákváron a nyár folyamán az NB I-es Kecskeméthez igazoló Pálinkás Gergő két gólja is nagyban hozzájárult a KBSC 3-1-es győzelméhez.

Most sem vár sétagalopp a hazaiakra, mert idén idegenben még veretlen a borsodi legénység, és már számíthat a korábban 2019-ben Velencén dolgozó Csábi József vezetőedző a rutinos, komoly NB I-es múlttal rendelkező Csilus Tamásra is.

- Ez a mai Kazincbarcika szerintem jobb csapat, mint volt egy éve. Jól igazoltak a nyáron, Ternován Patrik, Csilus Tamás, Papp Milán, vagy éppen Kártik Bálint igazi erősítést jelent számukra. Nem véletlen, hogy mindössze egyetlen veresége van idén, azt is még július 30-án szenvedte el a Szeged ellen. Az azóta lejátszott hét meccsen veretlen maradt, pontot rabolt többek között a Vasas és a Gyirmót otthonából is. Nehéz meccs vár ránk. - hangsúlyozta csapata honlapján Tóth Balázs az Aqvital FC Csákvár vezetőedzője.