Asiago – Hydro Fehérvár AV19 0-3 (0-0, 0-1, 0-2)

Asiago, V.: Rezek, Zrnic, Mantovani, Rigoni.

Asiago: Fazio – Warner, Gazzola, Finoro, McShane, Misley – Marchetti, Vallati, Saracino, Rapuzzi, Ierullo – Gios, Casetti, Marchetti, Moncada, Gennaro – Rigoni, Zampieri, Magnabosco, Rigoni, Castlunger. Vezetőedző: Tom Barrasso.

AV19: Roy – Fournier, Campbell, McGauley, Hári 2, Leavens (1) –Atkinson (1), Nilsson, Leclerc (1), Bartalis 1, Kuralt –Stipsicz, Philips, Vértes, Laberge, Terbócs –Vokla, Ambrus G., Magosi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 8, ill. 20 perc.

Kapura lövések: 23-32.

Kiss Dávid ígéretéhez hűen tovább folytatta a támadótriók variálását, egyedül a felkészülési időszakban jól termelő Bartalis-Leclerc duó maradt együtt, Hári és Kuralt ezúttal külön sorban kezdett. Az első harmadban háromszor is emberhátrányba került a Volán, hat perc után Bartalist, majd kicsivel később Magosit is kiültették két percre büntetőpadra. Itt még nem volt vége, a 15. minutumban Nilsson is „pihenhetett”. A sok emberhátrány ellenére Roy és a hátsó alakzat jól tette a dolgát, így 0-0-val mehettek szünetre a csapatok.

A második játékrészt emberelőnnyel kezdte a Fehérvár, de nem sikerült megszerezni a vezetést, majd egy eladott korong után Roy bravúrjára volt szükség az eredmény tartásához. McGauleyt látták vétkesnek a bírók, de ezt is kivédekezte a Volán, majd már öt az öt ellen Kiss Dávid alakulata megszerezte a vezetést. Egy jobb oldali akciót követően Leavens passzolt Hárinak, a szép cselt követően fonákkal volt eredményes, 0-1. Nem vetette vissza a bekapott gól a hazaiakat, a 30. percben ismét a Fehérvár kapusának kellett bemutatnia Rapuzzi kísérleténél, de Roy lábbal védett. A folytatásban sem vettek vissza a kiállítások terén a csapatok, de egyik gárda sem tudott élni a különböző speciális játékhelyzetekkel.

A harmadik harmadban nagy erőket mozgósított az Asiago, McShane kapuvasat is megcsöngette, de gólt a vendégek szereztek, Bartalis szép egyéni akciót követően talált be, 0-2. A kiállításokat a végén sem fogták vissza a bírók, de Hári üres kapus gólja mindent eldöntött, 0-3. Folytatás szombaton Bolzanóban.