A Tordas – Martonvásár Vármegyei I. osztályú felnőtt mérkőzés ellenőri jelentése szerint a Tordas edzője Horváth László a mérkőzés alatt hangos bekiabálásokkal kritizálta, sportszerűtlen hangnemben szidalmazta Ibriksz Máté játékvezetőt. Ezért a Fegyelmi Bizottság Horváth Lászlót, mint visszaesőt – Fegyelmi Szabályzat alapján – minden labdarúgással kapcsolatos

sportszakemberi tevékenységtől kettő hónapra eltiltja, a büntetés végrehajtását azonban tíz hónap próbaidőre 2024. május 12-ig felfüggeszti.

Emellett a mérkőzésen történt rendezési hiányosság, valamint az alkoholmérésre vonatkozó előírások be nem tartása miatt, szintén a Fegyelmi Szabályzat alapján a Tordas SE soron következő kettő Vármegyei I. osztályú felnőtt hazai mérkőzésre szövetségi ellenőrt rendeltek ki az egyesület költségére.

A Rácalmás- Vajta Vármegyei III. osztályú felnőtt mérkőzésen a vendég csapat szurkolói megbotránkoztatóan viselkedtek és próbálták megfélemlíteni a Pintér Róbert, Zámbó Csaba, Kovács Ágoston játékvezetői hármast. Obszcén szavakkal illették a játékvezető döntéseit, valamint a második félidőben kétszer a játéktérre be is léptek. Ezért a Fegyelmi Bizottság a Vajta SE-t a Fegyelmi Szabályzat alapján 80.000 forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, valamint a Vajta SE soron következő kettő mérkőzésére, egy hazai és egy idegenbeli találkozóra szövetségi ellenőrt rendeltek ki az egyesület költségére.