Bicskei TC – Tiszakécskei LC 0-3 (0-0)

Vezette: Kovács Imre (Kulman Tamás, Jakab Bálint)

Bicskei TC: Illés - Gaszner, Gyurácz, Lakatos, Száhl, Dankó - Hirman, Benke (Varga Sz., 56.), Fördős (Varga B., 42.) – Szalai D. (Molnár A., 77.), Sóron. Vezetőedző: Csordás Csaba

Tiszakécskei LC: Prokop – Balázs (Gvishiani, 60.), Fodor, Szőr, Viczián – Erdei, Szekér, Bencze (Bekker, 60.), Bertus (Cipf, 60.) – Gyurján (Zamostny, 46.), Torvund (Winkler, 86.). Vezetőedző: Vas László

Gól: Szőr (81.), Viczián (84.), Erdei (88.)



Az első félidő jobbára kiegyenlített játékot hozott, és igazán nem forogtak veszélyben a kapuk.

A szünet után nagy lehetőséget szalasztott el a Bicske, Sóron Tibor kissé jobbról leadott lövését Prokop Ratislav csak üggyel-bajjal tudta háíritani. Az 50. percben Viczián Ádám tört előre a 16-os előtt lestoppolta a labdát Erdei Carlonak, aki 20-ról mellé durrantott. A 63. percben Bekker Roland bal oldalról adott be, Torvund Alexander közeli fejesét Illés Bence remek vetődéssel mentette. A 68. percben megint Bekker futott el és adott be a baloldalról, ezúttal Zamostny Dávid fejelt közvetlen közelről, Illés ezt is bravúrral védte szögletre. A 81. percben Torvund ellen szabálytalankodtak a bicskei védők a jobb oldali 16-os sarkánál, Erdei ívelt és az előre húzódó Szőr Levente 6 méterről a hálóba fejelt, 0-1. A 84. percben egy bal oldali szögletet Viczián 5 méterről fejelt a kapuba, 0-2. Majd a 88. percben végérvényesen eldöntötte a fontosabb kérdéseket a Tiszakécske, Illés nagyot hibázott, kirúgását Winkler András elcsípte, a 16-osnál, vissza passzolta Erdeinek, aki 20 méterről a jobb alsó sarokba bombázott, 0-3.