A középdöntőt és a döntőt nem várta meg a helyszínen, édesapjával, a vívóedzővel, Demeter Józseffel úgy döntöttek, itthon igyekszik gyógyulni. A 33 éves, koronázóvárosi öttusázó, Demeter Bence hiába utazott győzelmi reményekkel a világranglista pontokat biztosító viadalra Drzonkówba, gyorsan befejezte a versenyt. A vívásban remekelt, 11-2-vel kezdett, végül 20 győzelemmel és 9 vereséggel jött le a pástról, rossz közérzete miatt úgy döntött, kiszáll a versenyből, nem folytatta a selejtezőt, a hatvan sportolót számláló mezőnyben.

-Szerdán utaztunk ki Lengyelországba, már az út során éreztem, nem túl jó a közérzetem, náthás lettem, azonban mindenképpen indulni akartam, a rosszul sikerült Európa Játékok miatt. Drzonkówban a megszerezhető világranglista pontok miatt indultam, amelyek közelebb vihetnek a 2024-es párizsi, ötkarikás kvótához. Valamint tökéletes felvezető verseny lett volna számomra az augusztusi, az angliai Bathban megrendezendő világbajnokság előtt – mondja Demeter Bence. –Meghűlésre, influenzára utaló jeleket tapasztaltam, a torkom nem fájt, azonban a fejem igen, valamint az ízületeim, a végtagjaim is. Ezzel együtt is megkezdtem a viadalt, nagyon jól ment a páston, végig magabiztos voltam, a végére kicsit elfáradtam, kaptam tusokat, de összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel. Ha így vívok Krakkóban, az Európa-játékokon, nem búcsúzom a középdöntőben, biztosan finalista vagyok, sőt, alighanem a közvetlen élmezőnyben zárok. Ám június végén semmi nem sikerült, most remekül ment a páston. Pedig nem voltam jó állapotban, azonban az asszók során nem foglalkoztam a betegséggel.

Az első szám után arra jutott az edzőkkel, valamint az egészségügyi stáb tagjaival: jobb, ha nem kockáztatja a folytatást, hátha jobban lebetegszik, ami nem lenne szerencsés a világbajnokság előtt.

-Logikus döntés született, kiszálltam a versenyből, elmentem a hotelbe pihenni, másnap pedig hazaindultunk. Pénteken délután értünk haza, a hétvégét pihenéssel töltöttem, sok folyadékot ittam, vitaminokat vittem be a szervezetembe, böjtöltem, hétfőre sokat javult az állapotom. A hét első napján már úsztam, kombiztam, minden rendben, gyors lefolyású betegség volt ez, ami átment rajtam. Meggyőződésem, ha minden jól alakul, eredményesen szerepelek Drzonkówban, ami jót volna a lelkemnek. Négy éve, Fehéroroszországban indultam hasonló viadalon, ugyanebben az időszakban, közvetlenül az aktuális világverseny előtt, amit megnyertem, ez volt a célom ezúttal is.

A magyar versenyzők közül Kardos Bence a hétvégén, Lengyelországban bronzérmes lett, Viczián Bence kiesett a selejtezőben, Bruckmann Gergő pedig a középdöntőben. A viadalon a volános Tamás József is indult volna, ám ő a közelmúltban eltörte a kezét, ezért nem nevezett az eseményre. Nem utazik a hét közepén, Keszthelyen sorra kerül, a vívás szempontjából hangsúlyos, csütörtöktől keddig tartó válogatott edzőtáborba sem. Azonban Demeter, Csák Milán, Tárkányi Zsombor és Gyugyi Laura ott lesz a balatoni tréningeken. Utóbbi versenyzők a szeptemberi, Litvániában megrendezésre kerülő junior világbajnokságra készülnek, számukra ezzel zárul a 2023-as idény. Demeter a keszthelyi napok után egy hetet hazai pályán, a Börgöndi úti, volános centrumban gyakorol, majd elutazik az angliai vb-re.