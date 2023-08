A szigetországban bonyolított olimpiai kvalifikációs vb-n a hölgyeknél 12 duó küzdött, a körvívással kezdtek, melyben a Réti Kamilla, Alekszejev Tamara páros 19 győzelemmel, valamint 25 vereséggel a hetedik helyen zárt. A lovaspályát két verőhibával és három másodperc időtúllépéssel teljesítette a magyar páros, ebben a szakaszban negyedik lett, majd a bónuszvívásban nem szerzett pluszpontot, így továbbra is a hetedik helyen állt. Az úszás során mindössze egy riválist sikerült maguk mögé utasítaniuk, a kombinált szám során a váltótagok mindegyikének háromszor hatszáz métert kellett teljesítenie, két lövősorozattal megszakítva. A harcot nyolcadik pozícióból kezdték meg, ebben is fejezték be, ezen tusában a hetedik eredményt érték el. Az aranyérmet Amira Kandil, Malak Iszmail (Egyiptom) 1315 ponttal szerezte meg, Beatrice Mercuri, Aurora Tognetti (Olaszország) 1309, valamint Mayan Oliver, Mariana Arcero (Mexikó) 1290 előtt. Réti Kamilla és Alekszejev Tamara 1210 pontot gyűjtött.

-A tervem természetesen az volt, hogy egyéniben állok rajthoz a világbajnokságon, ehhez az kellett volna, hogy előzőleg ott legyek a közvetlen élmezőnyben a hazai versenyzők rangsorában. Ez nem sikerült, hatodik voltam a listán, Gulyás Michelle, Barta Luca, Guzi Blanka, Réti Kamilla és Bauer Blanka mögött – értékelt a hazautazás után Alekszejev Tamara. – Tulajdonképpen annak is örülnöm kellett, hogy váltóban neveztek a vb-re, előzőleg ez is kérdéses volt. Nem az eredmények miatt, a hazai hatodik pozíció erre feljogosított, azonban egy hónapja COVID-os lettem, két hetet kénytelen voltam kihagyni, nem tudtam edzeni, legyengültem.

Hitetlenkedve hallgatom, hogy a pandémia lecsengése után két évvel döntötte le a lábáról a járvány. Gyorsan folytatja. „Két oltásom van, szinte hihetetlen, de igaz, engem most kapott el először, korábban nem estem át rajta. Lázzal járt, valamint általános gyengeséggel. Kihevertem, ám az erőnlétem rossz volt, a kihagyás éreztette hatását, a kerethirdetés után mondtam is a szövetségi kapitánynak, Martinek Jánosnak két hete, bármennyire is szeretnék versenyezni, szívesen átadom a helyem másnak, aki jobb eredményre képes, mert nem vagyok formában. A kapitány azt mondta, az elmúlt másfél évtizedben szereztem annyi rutint, hogy egy napot kibírok. Azonban a problémáknak itt még nem volt vége, a teniszkönyököm kiújult, komoly fájdalmaim voltak a bal kezemen, amellyel a pengét és a pisztolyt tartom. Nagy fájdalmaim voltak, ami természetesen befolyásolta a szereplésemet.”

A vívása szörnyen sikerült, azt mondja, élete legrosszabbja volt, alig hihető, hogy 4 győzelem mellett 18 vereséget szenvedett. Réti Kamilla lényegesen jobban teljesített a páston, a 7. helyen várták a folytatást. Az úszásban nem teljesítettek rosszul, azonban így is rontottak egy pozíciót. A lovaglás során Alekszejev remek partnerre lelt, hibátlanul tudták le az akadálypályát négylábú társával.

-Olyan lovat húztam, ami tökéletesen illett hozzám, pörgős volt, gyorsan egymásra találtunk, hibátlan pályát mentünk. Kamilla két verőhibát vétett a lovával, feljöttünk ismét a 7. helyre. Következett a záró szám, a kombi, a lövészetem a körülmények ismeretében – a fájós kezem okán – kimondottan jól sikerült, viszont a kihagyás a futásomon meglátszott, a 8. pozícióban értünk célba.

Alekszejev számára a világbajnoksággal nem ért véget a versenyszezon, az ősszel Madridban áll rajthoz, B-kategóriás viadalon. A spanyol fővárosban világranglista pontokat lehet gyűjteni, ami jól jöhet a 2024-es, ötkarikás kvótáért vívott küzdelemben.

-Nem adtam fel, hogy olimpián szerepelek, erre már csak Párizsban van esélyem, egy év múlva. Elmúltam 34 éves, ráadásul a franciaországi játékok után a szabályok is változnak, a lovaglást akadályverseny váltja, amibe én már nem nevezek be. Az idei évem nem sikerült jól, mindössze három versenyen indulhattam, Ankarában, valamint Budapesten, szintén világkupa-viadalon, valamint Bathban, a vb-n. A török fővárosban a lövészet nem sikerült jól, nem sült el a pisztolyom, emiatt kiestem a középdöntőben, pedig nagyon jó formában voltam, a második helyen álltam az elődöntőben. Aztán Budapesten a fegyverrel nem volt gond, előzőleg pisztolyt cseréltem, azonban a vívás nem ment, nem jutottam tovább a selejtezőből. Jövőre jobb idényt remélek az ideinél, májusig eldől, indulhatok az olimpián, vagy sem. Az idénre az volt a terv, hogy a legjobb négy közé kerülök itthon, nem sikerült, egy év múlva az első két hely valamelyikén kellene zárnom az ötkarikás induláshoz. Ugyanis egy nemzetet csak két versenyző képviselhet az ötkarikás játékokon. Nyertem már érmeket a világversenyeken, aranyakat is bőven, csapatban, de olimpián még nem szerepelhettem. Erre a legnagyobb esélyem két éve, Tokió kapcsán volt, végül az újpesti Gulyás Michelle és a volános Kovács Sarolta indulhatott. Párizs jelenti számomra az utolsó esélyt, igyekszem megragadni.