Mit szólt Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolásához?

– Természetesen nagyon örültem neki. Régóta rebesgették, hogy eljöhet ez a nagy lépés a karrierjében. Puskás, Kocsis, Czibor óta nem volt tagja magyar ilyen magas szintű csapatnak. Hetvenmillió eurót fizettek érte, tehát nem a kispadra vették. A magyar futball presztízse szempontjából is óriási lépés Szoboszlai átigazolása.

Óriási összegek röpködnek a játékospiacon…

– A mai átigazolási piacon 100 millió euró körül mozognak az igazán komoly játékosok. A 70 millió nincs attól messze, ez jelzi, hogy Szobosz­lai már most komoly szereplő a nemzetközi futballban. A klubok a fiatal játékosokat keresik, és értük hajlandók többet fizetni. Lionel Messi még mindig a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb futballistája, de jóval kevesebb a piaci értéke, hiszen a pályája végén jár. Viszont Szoboszlai, aki ilyen fiatalon a Bundesligában, illetve a magyar válogatottban mérkőzéseket tud eldönteni, nagyon komoly jövő előtt áll. A Liverpoolnak azért is éri meg érte ennyi pénzt fizetni, mert nagyon sokat ki tud még hozni belőle.

Már az aláírás napján beindult a Liverpool marketinggépezete, elkezdték felépíteni Szoboszlait a klub közösségi oldalain. Ez minden esetben így történik, vagy megkülönböztetett a figyelem?

– Rögzítsük, hogy Szoboszlai nagyon komoly polcra került, ugyanis új csapata a története során csak két futballistáért fizetett több pénzt. Nagyon sokat várnak tőle, és nem csak a pályán! A marketingértékét is tornázzák felfelé, hogy minél több mezt adjanak el, például a magyar piacon is.

Szoboszlai Dominik a Főnix Gold FC-ben kezdett el futballozni, majd szerepelt az MTK-ban is, mielőtt Salzburg­ba igazolt. Ezek a klubok remélhetnek pénzt az átigazolásból?

– Ez függ a szerződéstől is, például a Salzburg úgy adta el a Lipcsének, hogy a kontraktus tartalmazta, ha továbbértékesítik, akkor abból az összegből jár a Salzburgnak. A nevelési költségtérítés azt a célt szolgálja, hogy egy magas szintű átigazolásnál azok a klubok, amelyek részt vettek a játékos utánpótláskori nevelésében, részesüljenek az összegből. Ne felejtsük el, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetségnek van egy olyan ösztönző produktivitás programja, amely alapján többletbevételhez tud jutni a Főnix Gold FC. Óriási dicsőség Szoboszlai sikere a klub számára, amelyet édesapja tulajdonképpen azért hozott létre, hogy a fia fejlődéséhez megfelelő körülményeket biztosítson. Ez egy kis kritika is a magyar utánpótlás-­nevelés számára. Ne feledjük, Szobosz­lain kívül Bolla Bendegúz és Csoboth Kevin is megfordult a Főnixben. Ez nagyon jól mutatja, milyen szakmai munka folyik az egyesületnél. Fontos jelzés ez a magyar labdarúgás számára, van hova fejlődniük az akadémiáknak, melyeknek jót tenne, ha maguk is tudnának olyan játékosokat kinevelni, akik az NB I-ből el tudnának jutni magas szintre. Persze vannak jó példák, például Sallai Roland, aki a Puskás Akadémiából jutott el a Bundesligába.

Megnyithatja a kaput Szo­bosz­lai a magyar labdarúgók előtt?

– Akár utat is törhet. Persze ehhez tehetséges labdarúgók kellenek. No meg az, hogy higgyenek a magyar focistákban. Látjuk azt, hogy a szerbeknek és a horvátoknak ez sokkal könnyebben megy, mert rengeteg minőségi játékost adtak már a topcsapatoknak.

Végül szűkebb pátriánkról. A Vidi egy borzalmas szezon után készül az új idényre. A nemzeti olajtársaság már nem szponzorálja az együttest, Garancsi István klub­tulajdonos a középmezőnyt, gyakorlatilag a bennmaradást tűzte ki célul. Ezzel végleg egy­pólusúvá válik az NB I?

– Nem válik azzá, mert már az. A Ferencvárosnak az elmúlt években nem volt komoly riválisa Magyarországon. A szponzor távozása komoly kiesés a klub számára. Amikor az FTC elkezdett jól szerepelni a nemzetközi kupákban, s jelentős összegeket keresni, akkor a Vidi még nagyjából tudta tartani a lépést velük, és ez elsősorban a Mol támogatásának volt köszönhető. Persze tudjuk jól, a költségvetés és a minőség összefüggése nem százszázalékos, talán épp ez a fordulat hozhat előrelépést a szakmai munkában.