A kék-fehérek a bravúros ezüstéremmel záruló bajnokság után nem sokkal bejelentették, hogy az amerikai és német állampolgársággal egyaránt rendelkező, a múlt szezonban végig kiegyensúlyozottan teljesítő magasember, Isaiah Philmore újabb egy évre elkötelezte magát az Arconic-Alba Fehérvárral. A Gáz utcaiak irányító poszton is erősítenek, a legutóbb az Egis Körmend együttesében kulcsembernek számító Siyani Tahir Chambers az Alba Regia Sportcsarnokban tölti a 2023-24-es idényt. Az amerikai kosaras tavaly szeptember végén érkezett Vasba, honfitársát, a nem túl meggyőző Brandon Andersont váltotta, Chambers kimondottan jó szezont futott a nyugati végeken.

A 29 esztendős irányító a minnesotai Golden Valley csapatában szerepelt a középiskolában, egyetemi évei alatt a Harvard együttesében pattogtatott, 2017-ben szerződött Európába, az osztrák Flyers Wels gárdájához, később játszott a holland Heroes Den Bosch, a bolgár BC Balkan Botevgrad színeiben, utóbbi egylettel a FIBA Europe Cup sorozaton is szerepelt. A 2021-22-es szezont a svéd első osztályban, a Boras Basket csapatában töltötte, 14.7 pontot, 5 gólpasszt és 2.1 lepattanót átlagolt a meccseken. Körmenden sem lehetett rá panasz, 15,2 pontot jegyzett a bajnoki összecsapásokon.

- Pongó Marcell távozása után amerikai játékost kerestünk az irányító posztra, meggyőződésem, a 182 centiméterre nőtt Chambers beválik nálunk. Jól ismerjük, minden szempontból megfelel az elvárásainknak. Ügyes, labdabiztos, jól passzol és lát a pályán, kiszolgálja a társakat. A betörései eredményesek, ha kell, egyedül is képes befejezni az akciókat – mondta Simon Balázs ügyvezető.

Hozzátette, komoly esély mutatkozott arra, hogy a védekezésben és támadásban is hasznos amerikai, Quincy Ford is náluk folytatja pályafutását, hosszasan tárgyaltak vele, a játékos hajlott is a maradásra, ám végül az olasz élvonalban érdekelt Victoria Libertas Pesaro ajánlatát fogadta el.

- Az amerikai irányítónk már megvan, öt légióssal szeretnénk nekivágni a hazai bajnokságnak és a nemzetközi porondon zajló küzdelmeknek. Több fronton kell bizonyítnunk, bedobót, erőcsatárt és centert szeretnénk még igazolni, a tárgyalások már zajlanak.

A fehérváriak a válogatott karmestert, Somogyi Ádámot is szeretnénk megtartani, a válaszára várnak, a napokban eldől, marad náluk, vagy máshova igazol. A fiatal kosaras többször nyilatkozta, elsősorban külföldön szeretne bizonyítani.