Erdély Csanád 2011-ben érkezett Székesfehérvárra, első emlékként a kollégiumi bejárást említette az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémián. A jégkorongozó hosszú évekre otthonra talált a városban és a Raktár utcai létesítményben. A sikerek és a szép emlékek az utánpótlásban kezdődtek már a kék-fehérek színeiben.

– Mindegyik évnek megvolt a saját meghatározó pillanata – emlékezett vissza lapunknak Erdély Csanád. – Ahogy átjöttem Fehérvárra, rögtön meg is nyertük az U16-os magyar bajnokságot. A következő nagy mérföldkő az volt az utánpótlásévekben, amikor még U18-asként a Tyler Dietricht és Kiss Dávid vezette U20-as EBEL-es csapattal meghatározó idényünk volt, nem csak számomra, hanem még jó néhány játékosnak fontos lépés volt a karrierjében. Az első évben eljutottunk a döntőig, amit meg is nyertünk. Ez volt az első időszak, amikor még az alapszakaszban kicsiben éreztem az Ördögkatlan feelinget, a rájátszásban bár nem minden találkozón játszottam, közel telt ház volt. Akkor éreztük meg először a fehérvári atmoszférát.

2013/2014-ben bemutatkozott az osztrák ligás felnőtt gárdában, az akkori edző, Marty Raymund hat mérkőzésen adott szerepet a fiatal Erdély Csanádnak. Az első találkozó mai napig élénken él a 27 éves játékosban.

– Október végén hívtak fel a felnőttekhez, Kocsis Ferenccel, Vincze Petivel és Sárpátki Tamással együtt. Mindenki kicsit belekóstolhatott a légkörbe, emlékszem itthon a Villach ellen mutatkoztam be harmadik soros centerként egy sorban Kovács Csabával és Mihály Árpáddal. Még arra is emlékszem, hogy egy les után a támadó harmad kék vonalánál volt a buli az első jégre lépésemkor.

A következő szezonban már alapemberként számolt vele a szakmai stáb, majd egy évre Amerikába igazolt Erdély.

– Anélkül nem mehettem volna ki az USA-ba, ha nem játszottam volna a felnőtt gárda tagjaként. Amikor itt volt a csapat edzője télen nyaralás miatt, akkor láttak egy mérkőzésen, és végül így választottak ki. A ranglétra alján kezdtem Fehérváron, főleg a negyedik sorban kaptam lehetőséget, de így is jó játékperceket kaptam. Többnyire Magosi Bálinttal szerepeltem egy egységben, vele gyakran felelevenítjük azokat az időket. Ugyan volt élő szerződésem a Volánnal, de Ocskay Gábor megengedte, hogy kimenjek Amerikába, egy feltétele volt, ha hazatérek akkor Fehérvárra jöjjek haza. Egy év után vissza is jöttem a csapathoz.

Azóta pedig kirobbanthatatlan alapembere volt a mindenkori osztrák ligás gárdának, sőt a magyar válogatottba is bejátszotta magát az évek alatt. Összesen több mint 400 ICE-mérkőzésen szerepelt a kék-fehéreknél Erdély.

– Az elmúlt szezonok legnagyobb eredménye nyilvánvalóan a döntőbe jutás volt, részese lehettem a klub történelmének legnagyobb sikerének. Először jutottunk tovább a negyeddöntőből, már az is fenomenális érzés volt, a szokásosnál is jobban megmozgatta a közeget az a menetelés, nem csak a szurkolókat, hanem a játékosokat is. Óriási élmény volt akár az elődöntő a Villach ellen, illetve a Salzburggal szembeni döntő. A legbüszkébb arra vagyok, hogy egy olyan csapat részese lehetettem, amely klubtörténelmet írt. A tavalyi Bajnokok Ligája szereplést is meg kell említeni, felejthetetlen élmény volt, olyan élcsapatokkal játszhattunk, akikkel maximum barátságos mérkőzéseket tudnánk csak összehozni.

Hosszú és sikeres fehérvári évek után ismét kipróbálja magát külföldön Erdély Csanád. Hivatalos bejelentés egyelőre még nincs új csapatával kapcsolatban.

– Amikor két évvel ezelőtt aláírtam a volános szerződésemet, már akkor is bennem volt az ambíció, hogy kipróbáljam magam más ligában is, megtapasztalni más hokikultúrát, valamint magamnak bebizonyítani, máshol is tudok húzóember lenni. Szakmai kihívás az, ami motivált a döntéssel kapcsolatban.

A közönségkedvenc csatár a fehérvári szurkolóknak is üzent.

– Rengeteg barátra leltem szert, Fehérvár lett az otthonom, feleségem is fehérvári. Köszönöm, hogy az U18-as csapattól fogva végigkísérték a pályafutásomat a szurkolók. Bármilyen rendezvényről volt szó, mindig éreztem a támogatásukat. Köszönöm, hogy elfogadtak, mint fehérvárit, együtt lettünk részesei a történelmi pillanatoknak. 27 éves vagyok, nyilván még a jövőben pályára léphetek a fehérvári csapatban. Nagyon jól éreztem magam ebben a nyolc profi szezonban, nem is kívánhatok többet, köszönöm, hogy ennyien támogattak és szerettek.