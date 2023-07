A Hamburgban rendezett megmérettetésen az U23-asok is versenybe szálltak, míg a felnőtt elit mezőny számára WTCS-futam is volt egyben a németországi állomás.

A kieséses rendszerű sprintversenyben Dévay Márk a 32. helyen végzett egyéniben, a világbajnoki sorozat hamburgi versenyén.

- Nagyon kemény előfutamba kerültem, de bizakodóan álltam rajthoz. A 30-ból 28-an mentünk ki futni, igyekeztem 10-ben maradni, de nem tudtam, így maradt a délutáni futam. Itt 20 fő indult és ötben kellett lenni. Volt egy szökés, a biciklin én voltam a húzóerő és 7 másodpercet tudtunk tartani, azonban ez is kevésnek bizonyult és 8. lettem a futamban, kiadtam magamból mindent - fogalmazott az egyéni verseny után a 27 esztendős Dévay Márk. Aki inkább az ugyancsak szupersprint jellegű váltóversenyre fókuszált. Komoly tervekkel.

A szupersprint alapvetően nagyon pörgős, kieséses rendszerű verseny. 300 métert kell úszni, 7 és fél kilométeres kerékpározás és 1,75 kilométeres futás szerepelt a programban.

A Lehmann Csongor, Bragmayer Zsanett, Dévay Márk, Kropkó Márta alkotta négyes az ötödik helyen zárt, ami kiemelkedő teljesítmény a magyar csapattól.

- A mixváltora helyeztük most a hangsúlyt, mert a magyar csapat szeretné magát kvalifikálni az olimpiára ebben a versenyszámban is. Ezzel a világbajnoksággal lehetett pontokat gyűjteni, nagy pontszámot adott ez a verseny. Ezért próbáltunk minél eredményesebb csapatot összeállítani - mesélte Dévay László, Márk édesapja és edzője.

A felnőtteknél általában a két legjobb férfi és két legjobb női versenyző alkotja a csapatot, azonban most a szakmai stáb azon a véleményen volt, hogy Dévay Márk kiváló úszását és nagyon kemény kerékpáros tudását ki kellene használni.

Dévay Márk a hamburgi flaszteren

- Több forgatókönyvet is lejátszottunk magunkban, figyelembe véve az erőviszonyokat, így alakult ki az összetétel. Lehmann Csongor kezdett, Bragmayer Zsanett volt a második ember. Harmadiknak Márkó indult, s zárásként az U23-as Kropkó Márta versenyzett. Azért ő, mert ha az olimpián indul a váltócsapat, annak teljes értékű tagja lehet Párizsban. Nagyon úgy néz ki, hogy az a taktika, amit kitaláltunk, egy az egyben be is jött. Márkó hatodik helyen vette át a csapatot, lemaradva kicsit az elsőktől. A tőle megszokott világszínvonalú úszással felúszott a második-harmadik helyre. Négyen indultak el a kerékpáros távon, erős tempót diktáltak, el tudtak szakadni az üldözőktől. A futáson Dévay Márkban még volt annyi erő, hogy betonbiztos harmadik helyet tudott átadni Kropkó Mártának. U23-as kora ellenére ő is nagyon szépen helyt állt, s az ötödik helyre hozta be a csapatot. Nagy lépést tettünk előre az olimpiai kvalifikációs ranglistán. Talán már van is annyi pontja a csapatnak, hogy nevezhető lesz a váltóra az olimpián - adott betekintést a hamburgi versenybe Dévay László.

Három verseny van még hátra a kvalifikációból. Nagy kérdés az, hogy a szakvezetés inkább az egyéni versenyzők kijutását erőlteti majd, vagy a váltót is fókuszban tartja.

Dévay Márk a legjobb harminc között állomásozik az egyéni olimpiai ranglistán. A legjobb 55 között nagy a verseny a magyarok között, elképzelhető, hogy három kvótát is szereznek a férfiak. De csak akkor, ha három magyar van a harmincon belül.

- Nagy a harc, de én felvetettem a vezetőségnek, hogy Márkót kifejezetten a váltóra kezdem el készíteni, mert az erős úszásával, a kerékpáros tudásával, javítva a futásteljesítményén olyan tagja tudna lenni a váltónak, aki pontszerző helyre segíthetné a csapatot az olimpián - mondta az edző.

A felnőttek legközelebb az angliai Sunderlandben versenyeznek, majd azt követően a párizsi tesztversenyen indulnak, Dévay Márkkal a mezőnyben.

A másik trionos Dévay-legény, Zsombor az U23-as váltó tagjaként lett ötödik a világbajnokságon. Kiss Gergely (U23), Horváth Karolina (U23), Dévay Zsombor (U23), Kropkó Márta (U23) alkották a csapatot, jól szerepeltek, 19 csapatból között lettek ötödikek, ami nagyon szép eredmény.

Szép eredményt értek el az U23-as magyarok, Dévay Zsomborral

Forrás: Dévay László

Dévay Zsombor három hét múlva Törökországban versenyzik az U23-as Európa-bajnokságon. A hamburgihoz hasonlóan a kontinenstorna is szupersprint rendszerű lesz.