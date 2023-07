Magyarország – Spanyolország 9-12 (2-3, 2-3, 3-4, 2-2).

A meccskeretben mindkét dunaújvárosi játékos ott volt, Garda Krisztina és Geraldine Mahieu is öltözött a spanyolok ellen. Feszes védekezéssel, és Magyari védésekkel indult a találkozó, a túloldalon Gurisatti kapufája volt veszélyes. Az első gólra több mint két percet kellett várni, Spanyolország talált be Forca révén a léc segítségével, 0-1. Keszthelyi ötméteresből egyenlített, majd az első magyar emberelőny nem sikerült túl acélosra, a gólszerző kezéből esett ki a labda. Jött a büntetés, Ruiz lőtt hatalmas gólt, majd egy fórból is betaláltak a spanyolok, 1-3. Jókor jött Garda gólja létszámfölényben, 2-3. Összeszedettebb volt a magyarok játéka, elől akadozott jobban a gépezet. A második nyolc perc sem indult ideálisan, hiszen kimaradt egy magyar emberelőny, Ester védett hatalmasat, Forca ismét büntetett, 2-5. Keszthelyi büntetőből eredményes volt, de sajnos a túloldalon Forca megint beköszönt, így maradt a háromgólos hátrány, 3-6. Három és fél perccel a szünet előtt emberelőnyből Garda bombázott a kapuba, 4-6. A játékrész végén kisebb úszóverseny alakult ki a kontrák és a kihagyott lehetőségek miatt, ugyan Leimeter meg tudott lépni, de próbálkozása a kapufán csattant.

A fordulást követően ismét a spanyolok voltak eredményesen Forca révén, de nem maradt válasz nélkül, szép labdajáratást követően Leimeter célzott pontosan, 5-7. Sajnos azonban ismét nőtt a különbség, Camus egyedül maradt középen és köszönte szépen, kihasználta az esélyt, 5-8. Nem ment a mieinknek, egyre nagyobb gondba került Bíró Attila együttese, ezt csak tetézte, hogy Forca megint betalált, 5-9. Egy jó magyar támadást követően Mahieu harcolt ki egy büntetőt, az ötméterest klubtársa, Garda értékesítette, 6-9. Hajdú lövése hozhatott volna fordulópontot, de a kapufán csattant, ellenben Camus fórból gólt lőtt, 6-10. Keszthelyi utolsó másodpercekben szerzett találata halvány reménysugarat jelentette, 7-10.

Az utolsó negyedre kapust cserélt Bíró Attila, Neszmély váltotta Magyarit, a fiatal kapus védésekkel nyitott, Garda pedig ötméteres után kettőre csökkentette a hátrányt, 8-10. Kimaradt magyar emberelőnnyel elkezdett elúszni a hajó, García két gólja jelentette a kegyelemdöfést, 8-12. Neszmély is előre ment, de a magyarok hajrája csak szépítésre volt elég, 12-9 lett a vége, a mieink az 5-8. helyért folytathatják.